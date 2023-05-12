На чемоданах: смотрим, как в Уфе выселяют зоолунапарк «Саванна» с рожающими львицами

Долгие судебные тяжбы по земле завершились для «Саванны» проигрышем, суд обязал зоолунапарк оставить территорию в лесу на Менделеева на территории между Ак-Йортом и Олимпик-парком. Решение суда надо исполнять и занимаются этим судебные приставы, но ехать «Саванне» некуда. Зоопарку предложили участок в Демском районе и в принципе он устраивает Армена Хачатуряна, однако ему, по его словам, он нужен на год с пролонгацией, а пока конкретики по срокам он от властей не получил.