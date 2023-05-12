На чемоданах: смотрим, как в Уфе выселяют зоолунапарк «Саванна» с рожающими львицами

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
С 2020 года зоолунапарк «Саванна» в Уфе оказался на «птичьих правах». С тех самых пор, когда глава республики высказался резко против данного зоопарка, началась история, которая, кажется, вот-вот должна прийти к логическому завершению. Бесконечные судебные тяжбы и выяснения с ведомствами дальнейшей судьбы зверей казалось бы привели к примерному решению вопроса. И звучит оно так — по решению суда «Саванна» уходит из леса на Менделеева и уезжает «в голое поле» в Демском районе.
Незначительный всплеск к зоолунапарку был из-за недавней истории с львенком, которого сотрудники Росприроднадзора выкупили у продавца с сайта объявлений, маленькая львица должна была отправиться в «Саванну», где за ней бы присмотрели компетентные специалисты. Но из-за того, что «Саванне» нужно уезжать, возник ряд сложностей, и если за маленькую львицу переживает неравнодушная общественность и Росприроднадзор, то львята, рожденные в «Саванне», такого внимания к себе почему-то не вызывают.
Долгие судебные тяжбы по земле завершились для «Саванны» проигрышем, суд обязал зоолунапарк оставить территорию в лесу на Менделеева на территории между Ак-Йортом и Олимпик-парком. Решение суда надо исполнять и занимаются этим судебные приставы, но ехать «Саванне» некуда. Зоопарку предложили участок в Демском районе и в принципе он устраивает Армена Хачатуряна, однако ему, по его словам, он нужен на год с пролонгацией, а пока конкретики по срокам он от властей не получил.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, со слов Армена Хачатуряна, предложило ему участок в Деме, на берегу реки Серебрянки, можно сказать, в микрорайоне Серебряный ручей. Но лишь на полгода. Ехать туда — это значит отсыпать болотистую территорию и облагораживать ее под себя. Директор зоопарка Хачатурян опасается, что по прошествии полугода их могут «попросить» оттуда, как и из леса на Менделеева. Предприниматель считает, что нужны какие-то «гарантии», что новое место останется за ним.
А пока владелец пытается прояснить ситуацию с землей, свою работу делают судебные приставы. По решению суда зоолунапарк должен уже съехать или хотя бы активно съезжать, но снаружи этого может быть не видно. Армен Хачатурян опасается уголовного преследования за невыполнение решения суда.
По мнению Армена Хачатуряна, его животные - это желанный и лакомый «кусочек». Его звери уже «снюхались», создали пары, активно размножаются, дают здоровое потомство. Разумеется, взять таких больших кошек под свое крыло хотят многие, но Хачатурян твердо стоит на своем и «своих не бросает». Сейчас в его «хозяйстве» около 20 голов больших кошек. Львы, львята, тигры и леопарды. И, кажется, что уже даже животным хочется съехать с участка на улице Менделеева. Но только не «в пустоту».
Поворот с улицы Менделеева в «Саванну» встречает печальной картиной. Дракончики-аттракциончики отпилены с карусели, их новая жизнь — отправиться в лом. «Саванне» надо на что-то жить, и аттракционы стали агнцами на заклание. Внутри кольца из вагончиков ничего не напоминает о былом зоопарке с ограждениями и дорожками для посетителей. Большие кошки по клеткам, в центре палеты и вагончики, ни о какой работе как развлекательного заведения речи не идет.
В одном из вагончиков усталая львица и два малыша-львенка. В углу еще один вагончик, скрытый от взглядов, - там беременная львица вот-вот должна родить. Есть вольер и с подросшими львятами, они родились зимой. И если о маленькой раненой Симбе переживала вся Уфа, если не Россия, то кошки «Саванны» особо никого не волнуют. Потому что они в собственности у Хачатуряна.
— Мне нужна только конкретика по новому месту, которое мне предлагают. Чтобы на год с пролонгацией. Требований к месту нет, лишь бы была точка подключения к электроэнергии. И я хоть сейчас готов переезжать, только разродилась бы львица и котята подрасли. Если появится ясность с участком в Деме, то, пока рожает львица, я бы мог готовить участок, отсыпать его, но ясности пока нет, — рассказывает Армен Хачатурян с пухлой папкой судебных и прочих документов наперевес.
Как и ясности, нет никакого внимания и к судьбе животных из «Саванны» от общественности. Место, где активно плодятся и размножаются львы, уже даже зоозащитники не называют плохим, экспертность «Саванны» косвенно, но во всеуслышание признал и федеральный Росприроднадзор, иначе ту самую больную львицу Симбу в «Саванну» даже не пытались бы пристроить.
Mkset обратился в МЗИО Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию с участком для «Саванны». К приставам с просьбой прокомментировать эту ситуацию Mkset также обратился с письменным запросом.