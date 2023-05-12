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Минеева рассказала предпринимателям, как защитить бизнес в условиях санкций

12 мая 2023, 18:46
Фото: roscongress.org
Сейчас многие представители российского бизнеса, испытывая усиливающееся санкционное давление, желают обеспечить защиту своих прав в иностранных юрисдикциях. Специалисты экосистемы столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой отвечают за подготовку требующихся для этого юридических заключений.

Положительной динамики в отношениях с недружественными государствами пока не наблюдается. Несмотря на ряд успешных случаев защиты прав российского предпринимательства, в целом ситуация остается неблагоприятной, учитывая постоянное расширение санкционных списков.

Последний, 11-й пакет санкций против РФ нацелен на борьбу с обходом ограничений, установленных ранее. Минеева отмечает, что некоторые дружественные государства уже столкнулись с последствиями данных нововведений. Дело в том, что страны, обвиненные в пособничестве при обходе антироссийских санкций, сами могут попасть под ограничения. По этой причине представителям российского бизнеса следует проявлять осторожность, заключая сделки через посредников. Об этом пишет gorod55.ru.

 

Экосистемой столичного бизнес-омбудсмена был подготовлен ряд рекомендаций российскому предпринимательству. Первое – необходимо в обязательном порядке в письменном виде фиксировать нарушения своих прав на территории конкретной страны. Кроме того, следует обращаться за помощью к профессиональным юристам – и не только на территории государства, где имел место факт нарушения прав, но и в РФ. Помощь может прийти и от бизнес-омбудсменов государств, в которых права предпринимателей были нарушены.

Также в числе рекомендаций – создание альтернативных схем ведения бизнеса с привлечением предприятий из третьих стран и компаний, не поддерживающих политику санкционных ограничений.

В существующей ситуации необходимо объединять усилия, способствуя установлению налоговых льгот и послаблений для предпринимателей в сфере ВЭД. Кроме того, в указанной сфере рекомендуется частично или в полном объеме отказаться от соблюдения требований международных правовых актов, ограничивающих или способствующих ограничению национального суверенитета Российской Федерации и конкретного вида бизнеса.

Если есть возможность найти альтернативных поставщиков, следует отказаться от контактов с государствами, поддерживающими санкционную политику.

Бизнес-омбудсмен Москвы подчеркнула, что российским предпринимателям, особенно представителям МСП, нужна поддержка по целому ряду направлений. Среди главных целей: обеспечение коридоров защищенных финансовых рублевых транзакций с дружественными странами, создание защищенных транспортных маршрутов через их территории и запрет передачи данных по запросам недружественных стран, касающихся возможной деятельности за границей предприятий из РФ.

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