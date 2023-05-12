Минеева рассказала предпринимателям, как защитить бизнес в условиях санкций

Экосистемой столичного бизнес-омбудсмена был подготовлен ряд рекомендаций российскому предпринимательству. Первое – необходимо в обязательном порядке в письменном виде фиксировать нарушения своих прав на территории конкретной страны. Кроме того, следует обращаться за помощью к профессиональным юристам – и не только на территории государства, где имел место факт нарушения прав, но и в РФ. Помощь может прийти и от бизнес-омбудсменов государств, в которых права предпринимателей были нарушены.