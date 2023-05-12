mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Массовое отравление, парад Победы в Уфе и новое повышение скандального чиновника

12 мая 2023, 16:38
Главные события уходящей рабочей недели в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

Текущая неделя началась с двух выходных, в связи с празднованием 9 мая. В Уфе в этот день прошли концерты и парад Победы, а завершилось все салютом.

Так, по проспекту Октября 9 мая в 21-м расчете прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, дислоцирующихся в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений Башкортостана. Как все было можно узнать в материале Mkset.

Однако не все жители Башкирии сумели вдоволь насладиться выходными днями — в Мелеузе 17 человек отправились бесплатной шаурмой в новом киоске быстрого питания. Как сообщили в Роспотребнадзоре РБ, у сотрудника заведения и в некоторых ингредиентах был обнаружен норовирус. Сейчас киоск закрыт по решение суда на 45 дней.

Появилась информация о закрытии известного ресторана быстрого питания и в Уфе. Закрыться может «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка». Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

Азамата Абдрахманова назначили вице-премьером правительства Башкирии. Экс-глава Ишимбайского района Башкирии, а ныне руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов назначен новым вице-премьером в Башкирии. Его кандидатуру согласовали в Курултае республики. 

Между тем, СК проверяет главу антикоррупционного отдела Башкирии Геннадия Мосякина. Ранее бизнесмен из Уфы обвинил полковника Геннадия Мосякина в том, что он якобы «принуждал дарить ему дорогие подарки и оплачивать отдых в Сочи». 

На этой неделе уфимцы следили за приземлением самолета в Уфе следили три тысячи человек, у него якобы были неполадки с выпуском шасси и вся республика в напряжении следила за исходом ситуации. Однако тут, что называется «ошибочка вышла». Изначально проблемы с шасси возникни у самолета, который летел из Уфы в Норильск.

В Уфе решили снести входную арку в сад Аксакова и заменить ее точной копией. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе заявил глава республики Радий Хабиров. По словам Хабирова, конструкция арки ненадежна и в любой момент может упасть на посетителей сада. 

Потрясла жителей республики и новость о трагической смерти многодетной матери и известной в Башкирии блогерки Дианы Сафаровой. Женщина разбилась на своем автомобиле вечером 8 мая в поселке Чишмы. 10 мая состоялись похороны, проститься с женщиной пришло множество не равнодушных — с 10 утра вдоль дороги и у ворот дома выстроился не один десяток людей. О том, как прошла траурная церемония, Mkset рассказывал здесь.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
На чемоданах: смотрим, как в Уфе выселяют зоолунапарк «Саванна» с рожающими львицами
Сегодня, 11:54
СК проверяет главу антикоррупционного отдела Башкирии Геннадия Мосякина
Сегодня, 07:00
Последние минуты жизни племянницы певца из Башкирии: видео с камер наблюдения
Сегодня, 06:08
Две очень странные вещи: водолазы раскрыли, что нашли на дне пляжа «Солнечный» в Уфе
Сегодня, 11:16
Глава Башкультнаследия раскрыл, строится рядом с городищем Уфа- II и мечетью Ар-Рахим
Сегодня, 11:21
Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии уже в ближайшие дни
Сегодня, 10:16