Массовое отравление, парад Победы в Уфе и новое повышение скандального чиновника

Появилась информация о закрытии известного ресторана быстрого питания и в Уфе. Закрыться может «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка». Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.