Массовое отравление, парад Победы в Уфе и новое повышение скандального чиновника

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Published Сегодня, 16:38
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Текущая неделя началась с двух выходных, в связи с празднованием 9 мая. В Уфе в этот день прошли концерты и парад Победы, а завершилось все салютом.
Так, по проспекту Октября 9 мая в 21-м расчете прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, дислоцирующихся в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений Башкортостана. Как все было можно узнать в материале Mkset.
Однако не все жители Башкирии сумели вдоволь насладиться выходными днями — в Мелеузе 17 человек отправились бесплатной шаурмой в новом киоске быстрого питания. Как сообщили в Роспотребнадзоре РБ, у сотрудника заведения и в некоторых ингредиентах был обнаружен норовирус. Сейчас киоск закрыт по решение суда на 45 дней.
Появилась информация о закрытии известного ресторана быстрого питания и в Уфе. Закрыться может «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка». Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Азамата Абдрахманова назначили вице-премьером правительства Башкирии. Экс-глава Ишимбайского района Башкирии, а ныне руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов назначен новым вице-премьером в Башкирии. Его кандидатуру согласовали в Курултае республики.
Между тем, СК проверяет главу антикоррупционного отдела Башкирии Геннадия Мосякина. Ранее бизнесмен из Уфы обвинил полковника Геннадия Мосякина в том, что он якобы «принуждал дарить ему дорогие подарки и оплачивать отдых в Сочи».
На этой неделе уфимцы следили за приземлением самолета в Уфе следили три тысячи человек, у него якобы были неполадки с выпуском шасси и вся республика в напряжении следила за исходом ситуации. Однако тут, что называется «ошибочка вышла». Изначально проблемы с шасси возникни у самолета, который летел из Уфы в Норильск.
В Уфе решили снести входную арку в сад Аксакова и заменить ее точной копией. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе заявил глава республики Радий Хабиров. По словам Хабирова, конструкция арки ненадежна и в любой момент может упасть на посетителей сада.
Потрясла жителей республики и новость о трагической смерти многодетной матери и известной в Башкирии блогерки Дианы Сафаровой. Женщина разбилась на своем автомобиле вечером 8 мая в поселке Чишмы. 10 мая состоялись похороны, проститься с женщиной пришло множество не равнодушных — с 10 утра вдоль дороги и у ворот дома выстроился не один десяток людей. О том, как прошла траурная церемония, Mkset рассказывал здесь.