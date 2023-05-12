Кто будет управлять Башкирией после досрочной отставки Радия Хабирова

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:50
В случае досрочного прекращения полномочий главы Башкирии до издания президентом соответствующего указа данные полномочия возлагаются на премьер-министра Правительства республики. Если же премьер-министр отсутствует, то временным исполнением обязанностей должен заниматься его заместитель. Соответствующий законопроект планируют принять в первом чтении депутаты Курултая в рамках пленарного заседания в конце мая.
Как отметил председатель парламента Башкирии Константин Толкачев, основной закон республики планинурется дополнить рядом положений, касающихся структуры и полномочий органов государственной власти.
— Устанавливается, что при досрочном прекращении полномочий главы республики и до издания Президентом Российской Федерации соответствующего Указа обязанности главы Республики Башкортостан временно исполняет премьер-министр Правительства республики, а при его отсутствии — заместитель премьер-министра в соответствии с установленным распределением обязанностей. Тот же порядок действует в случаях, если глава республики временно не может осуществлять полномочия по состоянию здоровья, в связи с отпуском, командировкой и другими обстоятельствами. — рассказал Толкачев.
Отдельно также отмечается, что полномочия ВРИО ограничены по сравнению с полномочиями полноценного руководителя региона. В частности, он не может вносить изменения в Конституцию республики, а также у него нет права распускать Госсобрание.
Помимо этого в законопроекте указаны новые права главы Башкирии, там также определяется структура Госсобрания, расширяются полномочия Молодежной общественной палаты при нем и др.