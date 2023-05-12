Кто будет управлять Башкирией после досрочной отставки Радия Хабирова

— Устанавливается, что при досрочном прекращении полномочий главы республики и до издания Президентом Российской Федерации соответствующего Указа обязанности главы Республики Башкортостан временно исполняет премьер-министр Правительства республики, а при его отсутствии — заместитель премьер-министра в соответствии с установленным распределением обязанностей. Тот же порядок действует в случаях, если глава республики временно не может осуществлять полномочия по состоянию здоровья, в связи с отпуском, командировкой и другими обстоятельствами. — рассказал Толкачев.