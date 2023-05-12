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Кто будет управлять Башкирией после досрочной отставки Радия Хабирова

12 мая 2023, 06:47
Фото: 1MI

В конституцию Башкирии внесут изменения, связанные с досрочной отставкой главы

Новый законопроект депутаты Курултая планируют принять в первом чтении уже в ближайшее время

В случае досрочного прекращения полномочий главы Башкирии до издания президентом соответствующего указа данные полномочия возлагаются на премьер-министра Правительства республики. Если же премьер-министр отсутствует, то временным исполнением обязанностей должен заниматься его заместитель. Соответствующий законопроект планируют принять в первом чтении депутаты Курултая в рамках пленарного заседания в конце мая.

Как отметил председатель парламента Башкирии Константин Толкачев, основной закон республики планинурется дополнить рядом положений, касающихся структуры и полномочий органов государственной власти.

— Устанавливается, что при досрочном прекращении полномочий главы республики и до издания Президентом Российской Федерации соответствующего Указа обязанности главы Республики Башкортостан временно исполняет премьер-министр Правительства республики, а при его отсутствии — заместитель премьер-министра в соответствии с установленным распределением обязанностей. Тот же порядок действует в случаях, если глава республики временно не может осуществлять полномочия по состоянию здоровья, в связи с отпуском, командировкой и другими обстоятельствами. — рассказал Толкачев.

Отдельно также отмечается, что полномочия ВРИО ограничены по сравнению с полномочиями полноценного руководителя региона. В частности, он не может вносить изменения в Конституцию республики, а также у него нет права распускать Госсобрание.

Помимо этого в законопроекте указаны новые права главы Башкирии, там также определяется структура Госсобрания, расширяются полномочия Молодежной общественной палаты при нем и др.

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