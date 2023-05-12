Семьи с детьми в Башкирии смогут получить компенсацию более 15 тысяч рублей

Известна сумма компенсации, на которую могут рассчитывать родители детей из Башкирии, которые будут отдыхать в учреждениях включенных в специализированный реестр на сайте министерства образования республики. Сумма эта составляет чуть более 15 тысяч рублей и ранее такая компенсация позиционировалась как детский туристический кэшбек. То есть компенсацию родители получают после того как приобретают ребенку путевку в учреждение отдыха из реестра, после чего часть стоимости вернется.