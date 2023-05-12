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Семьи с детьми в Башкирии смогут получить компенсацию более 15 тысяч рублей

12 мая 2023, 05:38
Фото: 1MI

В Башкирии желающие семьи с детьми могут получить выплату в 15 361 рубль

В республике за летний отдых в ряде учреждений можно получить солидную компенсацию, сообщает БСТ 12 мая.

Известна сумма компенсации, на которую могут рассчитывать родители детей из Башкирии, которые будут отдыхать в учреждениях включенных в специализированный реестр на сайте министерства образования республики. Сумма эта составляет чуть более 15 тысяч рублей и ранее такая компенсация позиционировалась как детский туристический кэшбек. То есть компенсацию родители получают после того как приобретают ребенку путевку в учреждение отдыха из реестра, после чего часть стоимости вернется.

Перечень учреждений, за отдых в которых предусмотрена компенсация размещена на сайте регионального минобра, датирован он маем 2023 года. Однако это уже не детский туристический кэшбэк, эту программу временно приостановили, так как программа была введена временно в качестве антикризисной меры. В Минэкономразвития в феврале 2023 года подчеркивали, что расходы на туристический и детский кешбэк не предусмотрены в бюджете России на 2023–2025 годы.

Так еще в начале апреля уфимка пожаловалась на странице главы Башкирии на нехватку сертификатов на оплату половину стоимости путевок в детские лагеря. Раньше женщина без проблем оформляла сертификат через портал ГИС «Учета детей и подростков РБ, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления», а в этом году, с ее слов, «все путёвки разобрали буквально за пару дней».

 

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#Ирина Деревянчук#Дети#Общество#Новости Башкирии
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