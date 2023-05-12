Хоккеисты из Башкирии — вторые в Первенстве России

Буквально с первого сезона на крытом катке учалинские хоккеисты показывали очень хорошие результаты. Уже в 2013 году учалинская команда стала чемпионом России в ЮХЛ, а затем два года подряд становилась чемпионом МХЛ. Сегодня игроки победоносных команд уже сами тренируют детей. Среди них Эмиль Кадырметов. В хоккей его привели родители: мама будущего чемпиона увидела на столбе объявление о наборе в секцию и сначала привела старшего сына, затем и младшего. Первые шаги на льду шестилетний мальчишка делал в уличной хоккейной коробке и довольно успешно — в 13 лет Эмиля пригласили в столицу республики — в команду «Салават Юлаев» в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва.