Хоккеисты из Башкирии — вторые в Первенстве России

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Также подопечные тренера Дмитрия Дроздова стали вторыми в финале сильнейших команд региона Урал-Западная Сибирь. Лишь одной победы не хватило учалинским хоккеистам до первого места.
Новейшая история профессионального учалинского хоккея началась в 2011 году, когда была открыта Ледовая арена «Горняк». На её строительство Учалинский горно-обогатительный комбинат направил 412 млн руб., в том же году взяв хоккей под свое крыло: в штат приняли 12 тренеров, на содержание 13 детских хоккейных команд стали ежегодно направлять 30 млн руб.
Буквально с первого сезона на крытом катке учалинские хоккеисты показывали очень хорошие результаты. Уже в 2013 году учалинская команда стала чемпионом России в ЮХЛ, а затем два года подряд становилась чемпионом МХЛ. Сегодня игроки победоносных команд уже сами тренируют детей. Среди них Эмиль Кадырметов. В хоккей его привели родители: мама будущего чемпиона увидела на столбе объявление о наборе в секцию и сначала привела старшего сына, затем и младшего. Первые шаги на льду шестилетний мальчишка делал в уличной хоккейной коробке и довольно успешно — в 13 лет Эмиля пригласили в столицу республики — в команду «Салават Юлаев» в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва.
Спустя четыре года, когда в Учалах образовалась команда «Горняк», Кадырметов вернулся в родной город и несколько сезонов защищал ее честь. Было в карьере Эмиля Кадырметова и приглашение поиграть на более высоком уровне. Саратовский Кристалл, выступавший тогда в Высшей хоккейной лиге, мог бы стать стартом для Эмиля в большой хоккей. Но, как часто бывает у спортсменов, травмы не позволили продолжить карьеру игрока.
— Главное в тренерской работе — сначала определить, чего именно хочу добиться от детей, а затем правильно донести до них это, — рассказывает Эмиль Ильдусович. — Важно желание ребенка, к каждому нужен индивидуальный подход.
Учалинский хоккейный клуб стал местом применения профессиональных знаний еще для одного игрока молодежки «Горняка»: после завершения карьеры тренером стал Евгений Дьяконов. Сейчас Евгений тренирует ребят 5, 14 и 15 лет. Малыши занимаются 3-4 раза в неделю, старшие — 6 раз.
Хоккейный процесс — дело серьезнее и, откровенно сказать, очень хлопотное. Тренировки у малышей зачастую начинаются ранним утром. Экипировки много, и надеть все правильно получается не сразу. Здесь большими помощниками становятся родители. Привести к 6 утра на тренировку, завязать коньки, застегнуть шлем — забот немало. Первые радости и разочарования, победы и поражения — и здесь мамы-папы подставляют свое плечо. Так мало-помалу родители становятся неотъемлемым звеном этого сложного и очень интересного процесса.
— Благодарна Учалинскому горно-обогатительному комбинату в лице Гибадуллина Закарии Равгатовича за возможность бесплатно заниматься любимым спортом в комфортных условиях ледовой арены. Всю экипировку приобретает предприятие, оно же оплачивает поездки, питание и другие расходы, — улыбается мама семнадцатилетнего хоккеиста Данила Юлия Кулахметова.
В настоящее время в хоккейном клубе «Горняк» Учалинского ГОКа играют 10 команд, распределенных по возрастным категориям, а это 327 воспитанников от 4 до 17 лет. Особой гордостью Учалинского ГОКа является детская хоккейная команда, занимающаяся на открытом льду в п. Межозерный — они тоже ежегодные победители и призеры хоккейных турниров.
В целом, за последние 10 лет на развитие детского хоккея Учалинский ГОК направил 320 млн рублей.