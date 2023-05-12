Глава Башкультнаследия раскрыл, строится рядом с городищем Уфа- II и мечетью Ар-Рахим

Решение же о создании на месте городища археологического парка было принято еще раньше — в январе 2019 года была утверждена его концепция. Тогда планировалось, что в 2019 году будет подготовлена проектная документация, а строительство и благоустройство завершат в 2019–2020 годах. С тех пор были построены музейный комплекс возле пещеры Шульган-Таш и практически началось строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.