Глава Башкультнаследия раскрыл, строится рядом с городищем Уфа- II и мечетью Ар-Рахим

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Накануне появившаяся на этой территории спецтехника и строительные работы встревожили уфимцев. В настоящее время работы идут на участке, граничащем с памятником истории «Городище Уфа- II», сообщил в разговоре с Mkset руководитель Башкультнаследия Салават Кулбахтин.
По его словам, самому городищу ничто не угрожает — специалисты ведомства установили археологическое наблюдение за работами для защиты памятника.
Участок, на котором сейчас идут земляные работы, был предоставлен для строительства православного храма. Его площадь составляет 9,4 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 34,6 млн рублей. Разрешенное использование земель — осуществление религиозных обрядов.
Решение о строительстве на этом месте церкви было принято еще в октябре 2020 года, о нем на оперативном совещании в правительстве объявил глава региона Радий Хабиров.
Он сообщил, что властям удалось «отстоять» площадку от планов возвести на ней многоквартирный дом. Хабиров заявил, что это было бы «неправильно», а идея построить парк и храм показалась ему приемлемой.
«Я думаю, будет красиво — слева православный храм, а справа мусульманский, который мы тоже с божьей помощью совместно построим», — отметил он тогда.
Решение же о создании на месте городища археологического парка было принято еще раньше — в январе 2019 года была утверждена его концепция. Тогда планировалось, что в 2019 году будет подготовлена проектная документация, а строительство и благоустройство завершат в 2019–2020 годах. С тех пор были построены музейный комплекс возле пещеры Шульган-Таш и практически началось строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.
Как сообщили Mkset в пресс-службе правительства Башкирии, за сохранность городища отвечает созданный еще в 2011 году Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа». Археологический парк включен в перечень объектов, которые планируют построить к 450-летию Уфы. В настоящее готова проектно-сметная документация по созданию памятника, она прошла госэкспертизу. Строительство объекта планируют профинансировать из средств федеральной программы, соответствующая заявка направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, то возведение археологического парка начнется в 2024 году.
«Специализированное хранилище станет не только зданием хранения археологических материалов, но и местом притяжения жителей и гостей столицы с современными экспозиционными залами музея-заповедника „Древняя Уфа“, вертикальным и горизонтальным археологическими окнами с консервацией археологических слоев, с современной инфраструктурой, научным центром по изучению и популяризации памятника археологии, включающим лаборатории, реставрационные мастерские, а также открытыми событийными площадками для мероприятий, ландшафтным парком на кровле и видовой площадкой», — отметили в правительстве.
По словам археолога, заведующего отделом археологического наследия Южного Урала Илшата Бахшиева, городище до сих пор до конца не изучено.
«Городище требует дальнейших исследований. Этот уникальный археологический памятник требует более пристального внимания к нему и со стороны научной общественности и со стороны руководства республики, органов охраны памятников. Это уникальный памятник — не каждый мегаполис в России может похвастаться таким археологическим достоянием как наша Уфа. Вы знаете, что в Уфе высокая концентрация археологических памятников, и „Городище Уфа II“ является наиболее ярким бриллиантом в этой короне», — говорит он.
По словам эксперта, любые строительные работы как на территории городища, так и на соседних участках, требуют принятия мер по защите памятника. Они не должны нанести вреда объекту культурного наследия.