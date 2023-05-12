Глава Башкирии без торгов выделил 2 участка под логистический центр Ozon за 6 млрд

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:18
Два смежных участка площадью 160,3 тыс. и 86,4 тыс. кв. м. в Благовещенске без торгов предоставят в аренду для строительства оптово-распределительного центра маркетплейса Ozon. Соответствующее распоряжение ранее подписал глава республики Радий Хабиров.
Сообщается, что в аренду будут предоставлены два земельных участка, предназначенных для размещения складов, на улице Социалистической. Заключение договора аренды было поручено региональному Минземлеимуществу. Проект планируют реализовать в несколько этапов. Подготовительные и монтажные работу начнутся уже в этом году, в 2024 году подрядчик сдаст первую очередь центра (60 тысяч кв. м).
Ранее власти сообщали, что объем вложений в проект составит порядка шести миллиардов рублей. Общая площадь складских помещений — 93 тысячи кв. м.
Как сообщил в марте 2022 года премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, в новом комплексе планируют принимать, хранить, упаковывать заказанные пользователями товары. Там же заказы будут принимать, собирать, отправлять по месту получения, а также оказывать другие услуги.