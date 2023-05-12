Глава Башкирии без торгов выделил 2 участка под логистический центр Ozon за 6 млрд

Сообщается, что в аренду будут предоставлены два земельных участка, предназначенных для размещения складов, на улице Социалистической. Заключение договора аренды было поручено региональному Минземлеимуществу. Проект планируют реализовать в несколько этапов. Подготовительные и монтажные работу начнутся уже в этом году, в 2024 году подрядчик сдаст первую очередь центра (60 тысяч кв. м).