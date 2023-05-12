ФАС заблокировала закупку на актуализацию программы развития транспорта Уфы

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии приостановило закупку услуг по актуализации схемы организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфы до 2042 года. Решение было принято надзорным органом после поступления жалобы от пермской компании «Агентство дорожной информации РАДАР».
Генеральный директор организации Александра Нестерова заявила, что в конкурсной документации в качестве одного из критериев оценки заявок участников закупки установлено число специалистов с кандидатскими докторскими степенями в области экономических, технических, физико-математических или географических наук. Чтобы получить максимальные баллы, компания должна иметь 100 таких сотрудников.
«Считаем, что критерий о наличии у участника закупки 100 специалистов, имеющих ученые степени, (…) является избыточным для выполнения работы, а также делает невозможным для микропредприятий с численностью работников до 15 человек и малых предприятий с численностью сотрудников от 16 до 100 человек набрать максимальный балл по данному показателю, а соответственно одержать победу в открытом конкурсе», — говорится в жалобе. Такое критерий, по мнению заявителя, ограничивает конкуренции, в частности — для субъектов малого предпринимательства.
Организатором закупки на проведение научно-исследовательской работы в сфере транспортного планирования выступает муниципальный Центр организации и проведения конкурсных процедур. Начальная цена контракта составляет 22,5 млн рублей. Подвести итоги конкурса планировалось 24 мая.
Компания «Радар» зарегистрирована в Перми в 2002 году. Уставный капитал организации принадлежит Михаилу Якимову, руководит ею Александра Нестерова. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. 2022 год «Радар» завершил с чистым убытком 1,8 млн руб. при выручке 11,86 млн.