ФАС заблокировала закупку на актуализацию программы развития транспорта Уфы

«Считаем, что критерий о наличии у участника закупки 100 специалистов, имеющих ученые степени, (…) является избыточным для выполнения работы, а также делает невозможным для микропредприятий с численностью работников до 15 человек и малых предприятий с численностью сотрудников от 16 до 100 человек набрать максимальный балл по данному показателю, а соответственно одержать победу в открытом конкурсе», — говорится в жалобе. Такое критерий, по мнению заявителя, ограничивает конкуренции, в частности — для субъектов малого предпринимательства.