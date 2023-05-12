Две очень странные вещи: водолазы раскрыли, что нашли на дне пляжа «Солнечный» в Уфе

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Уфе продолжаются подготовительные работы к началу сезона пляжей. Ранее сообщалось, что мэр подписал постановление в соответствии с которым продлится сезон с 1 июня до 31 августа, но готовить дно водоемов-официальных пляжей уже пора.
Так в Уфе водолазы очистили дно акватории пляжа «Солнечный» в Кировском районе. Улов по словам УГЗ был традиционный: коряги, кирпичи, камни. Были и более экстравагантные находки — самыми необычными их них стали резиновый коврик и динамик от колонки.
«Солнечный» уже третий пляж, подготовленный водолазами к лету. Mkset уже рассказывал о улове водолазов на озере Кашкадан. Впереди еще семь пляжей и новые находки.