Две очень странные вещи: водолазы раскрыли, что нашли на дне пляжа «Солнечный» в Уфе

Так в Уфе водолазы очистили дно акватории пляжа «Солнечный» в Кировском районе. Улов по словам УГЗ был традиционный: коряги, кирпичи, камни. Были и более экстравагантные находки — самыми необычными их них стали резиновый коврик и динамик от колонки.



«Солнечный» уже третий пляж, подготовленный водолазами к лету. Mkset уже рассказывал о улове водолазов на озере Кашкадан. Впереди еще семь пляжей и новые находки.