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Две очень странные вещи: водолазы раскрыли, что нашли на дне пляжа «Солнечный» в Уфе

12 мая 2023, 11:16
Фото: 1MI
Несмотря на не самую располагающую погоду, водолазы обследовали дно «Солнечного» пляжа, сообщили в УГЗ Уфы 12 мая.

В Уфе продолжаются подготовительные работы к началу сезона пляжей. Ранее сообщалось, что мэр подписал постановление в соответствии с которым продлится сезон с 1 июня до 31 августа, но готовить дно водоемов-официальных пляжей уже пора.

Так в Уфе водолазы очистили дно акватории пляжа «Солнечный» в Кировском районе. Улов по словам УГЗ был традиционный: коряги, кирпичи, камни. Были и более экстравагантные находки — самыми необычными их них стали резиновый коврик и динамик от колонки.

«Солнечный» уже третий пляж, подготовленный водолазами к лету. Mkset уже рассказывал о улове водолазов на озере Кашкадан. Впереди еще семь пляжей и новые находки.

 

Как это там оказалось? Водолазы раскрыли, что нашли на дне озера Кашкадан в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Пляжи Уфы#Лето#Купальный сезон
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