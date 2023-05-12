Башкирию накроют дожди и северные ветра

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
На территории республики в ближайшие три дня ожидается похолодание до +18 градусов, северный ветер и заморозки. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Так, сегодня, 12 мая, температура воздуха ночью +2, +7°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°, днем +8, +13°, по северу до +18°. Ночью по югу, днем по республике кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.
В субботу, 13 мая, Температура воздуха ночью составит +2, +7°, днем +12, +17°. Ночью кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.
В воскресенье, 14 мая, температура воздуха ночью +2, +7°, днем +13, +18°.на территории республики местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный с переходом на юго-восточный умеренный.