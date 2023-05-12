Башкирию накроют дожди и северные ветра

Так, сегодня, 12 мая, температура воздуха ночью +2, +7°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°, днем +8, +13°, по северу до +18°. Ночью по югу, днем по республике кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.