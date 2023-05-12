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Буцаев: Оборудование для обращения с ТКО стало одним из приоритетных направлений

12 мая 2023, 11:47
Фото: 1MI
В список приоритетных направлений проектов технологического суверенитета Российской Федерации включили производство оборудования для отходоперерабатывающей отрасли. Речь о сепараторах для сортировки ТКО и оборудовании для линий компостирования и утилизации вторсырья.

РЭО стал инициатором включения этих проектов в постановление Правительства России. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что по итогам прошлого года импортозамещение оборудования в отрасли обращения с отходами достигло 70 процентов, пишут newstracker.ru.

Сейчас компания направила свои усилия на поддержку отечественных разработок. РЭО организует хакатоны и ищет компании, предлагающие наиболее эффективные решения. Еще одним важным шагом в этом направлении стало включение оборудования для отрасли обращения с ТКО в приоритетный список проектов по обеспечению технологического суверенитета страны. Российские компании, занимающиеся производством такого оборудования, получат значительную поддержку.

Отметим, что постановлением определены наиболее актуальные направления госполитики РФ по развитию инвестиционной деятельности в нашей стране и привлечению внебюджетных средств в проекты, которые связаны с достижением суверенитета РФ в технологическом отношении, а также со структурной адаптацией экономики страны. Проекты по отраслевому оборудованию внесены в раздел «Специализированное машиностроение».

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский пояснил, производство какого именно оборудования относится к проектам технологического суверенитета в области ТКО. Это роботы для автоматической сортировки ТКО, которые  способны распознавать объекты благодаря встроенной функции искусственного интеллекта. Также в список вошли сепараторы для бытовых отходов и оборудование для линий компостирования пищевых, органических и других видов отходов. Этот перечень продолжили линии для утилизации полимерных отходов и макулатуры, а также стеклянных, резиновых отходов и отработанных шин от автомобилей.

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