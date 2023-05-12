Буцаев: Оборудование для обращения с ТКО стало одним из приоритетных направлений

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский пояснил, производство какого именно оборудования относится к проектам технологического суверенитета в области ТКО. Это роботы для автоматической сортировки ТКО, которые способны распознавать объекты благодаря встроенной функции искусственного интеллекта. Также в список вошли сепараторы для бытовых отходов и оборудование для линий компостирования пищевых, органических и других видов отходов. Этот перечень продолжили линии для утилизации полимерных отходов и макулатуры, а также стеклянных, резиновых отходов и отработанных шин от автомобилей.