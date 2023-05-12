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Башкирии угрожает волна пожаров из-за сильного ветра в республике

12 мая 2023, 10:45
Фото: 1MI

МЧС Башкирии предупреждает о высоком классе пожароопасности в республике

Предупредили об этом сегодня, 12 мая, в МЧС по Башкортостану.

Жителей Башкирии предупредили об опасных погодных явлениях на территории республики. По информации МЧС РБ, сегодня, 12 мая, в отдельных южных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность. Днем ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать до 20 м/с.

Кроме того, ночью в северных и горных районах Башкирии будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

Сохранятся неблагоприятные погодные условия и до вечера 13 мая. Ночью по республике пройдут кратковременные дожди, ветер восточный с переходом на северный, северо-западный. Порывы ветра будут 8-13 м/с, однако ночью местами ожидается до 18 м/с.

Напомним, что в минувшие выходные в Иглино произошел страшный пожар, который охватил несколько домов и построек. По данным правоохранительных органов, возгорание началось из-за попытки местной жительницы сжечь мусор на своем участке. Однако именно из-за поднявшегося ветра горящий мусор понесло по рядом стоящим постройкам.

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#Элина Сайфранова
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