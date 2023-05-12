Башкирии угрожает волна пожаров из-за сильного ветра в республике

Напомним, что в минувшие выходные в Иглино произошел страшный пожар, который охватил несколько домов и построек. По данным правоохранительных органов, возгорание началось из-за попытки местной жительницы сжечь мусор на своем участке. Однако именно из-за поднявшегося ветра горящий мусор понесло по рядом стоящим постройкам.