Азамата Абдрахманова назначили вице-премьером правительства Башкирии

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Экс-глава Ишимбайского района Башкирии, а ныне руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов назначен новым вице-премьером в Башкирии. Его кандидатуру согласовали в Курултае республики.
Широко известен Абдрахманов стал после того, как в сети было опубликовано видео, где он во время противостояния на Куштау матерился на экоактивистов. Сам Абдрахманов заявлял, что это был не он, а похожий на него человек. Позднее в Ишимбае проходили митинги за отставку главы района. Также по истечению срока его полномочий жители района просили Радия Хабирова не допустить Абдрахманова до выборов. Однако это не произошло, и по итогу голосования районных депутатов он был переизбран на новый срок. Позднее Абдрахманов извинился за свое поведение на Куштау.
В мае прошлого года стало известно, что господин Абдрахманов отправился в командировку в ЛНР. Там он курировал восстановление городов Красный Лучи Петровское ЛНР, города Мариуполь ДНР. При Абдрахманове была восстановлена школа № 22 имени Шаймуратова в городе Петровское, а детям из ЛНР и ДНР организован отдых в лагерях и санаториях Башкирии. Абдрахманов также занимался доставкой гумконвоев добровольцам батальонов Шаймуратова и Доставалова в зону СВО.
Отметим, что повышение Абдрахманова не увеличит количество вице-премьеров в Башкирии - статуса вице-премьера лишат полномочного представителя Башкирии в Москве.