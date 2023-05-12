mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Изображение материала

Азамата Абдрахманова назначили вице-премьером правительства Башкирии

12 мая 2023, 08:41
Фото: bashinform.ru
Об этом сообщил источник Mkset. Известно, что это не увеличит число вице-премьеров в республике — рассказываем, почему.

Экс-глава Ишимбайского района Башкирии, а ныне руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов назначен новым вице-премьером в Башкирии. Его кандидатуру согласовали в Курултае республики. 

Широко известен Абдрахманов стал после того, как в сети было опубликовано видео, где он во время противостояния на Куштау матерился на экоактивистов. Сам Абдрахманов заявлял, что это был не он, а похожий на него человек. Позднее в Ишимбае проходили митинги за отставку главы района. Также по истечению срока его полномочий жители района просили Радия Хабирова не допустить Абдрахманова до выборов. Однако это не произошло, и по итогу голосования районных депутатов он был переизбран на новый срок. Позднее Абдрахманов извинился за свое поведение на Куштау.

В мае прошлого года стало известно, что господин Абдрахманов отправился в командировку в ЛНР. Там он курировал восстановление городов Красный Лучи Петровское ЛНР, города Мариуполь ДНР. При Абдрахманове была восстановлена школа № 22 имени Шаймуратова в городе Петровское, а детям из ЛНР и ДНР организован отдых в лагерях и санаториях Башкирии. Абдрахманов также занимался доставкой гумконвоев добровольцам батальонов Шаймуратова и Доставалова в зону СВО.

Отметим, что повышение Абдрахманова не увеличит количество вице-премьеров в Башкирии - статуса вице-премьера лишат полномочного представителя Башкирии в Москве.

Читайте также:
Глава аппарата правительства Башкирии вернулся с СВО после 8-месячной командировкиНазаров представил руководителя аппарата правительства Башкирии Азамата Абдрахманова
#Валерия Панаева
Подпишитесь
В конституцию Башкирии внесут изменения, связанные полномочиями органов власти
Сегодня, 06:47
СК проверяет главу антикоррупционного отдела Башкирии Геннадия Мосякина
Сегодня, 07:00
Последние минуты жизни племянницы певца из Башкирии: видео с камер наблюдения
Сегодня, 06:08
Башкирию накроют дожди и северные ветра
Сегодня, 03:43
«Называли дебилом»: директор парка в Башкирии ответил на обвинения в избиении женщины
Вчера, 17:15
Как выглядит сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе спустя 5 дней после большого пожара
Вчера, 12:15