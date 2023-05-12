Азамата Абдрахманова назначили вице-премьером правительства Башкирии

Широко известен Абдрахманов стал после того, как в сети было опубликовано видео, где он во время противостояния на Куштау матерился на экоактивистов. Сам Абдрахманов заявлял, что это был не он, а похожий на него человек. Позднее в Ишимбае проходили митинги за отставку главы района. Также по истечению срока его полномочий жители района просили Радия Хабирова не допустить Абдрахманова до выборов. Однако это не произошло, и по итогу голосования районных депутатов он был переизбран на новый срок. Позднее Абдрахманов извинился за свое поведение на Куштау.