Смертность почти 100%: Башкирии грозит эпидемия птичьего гриппа

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Специалисты заявляют об угрозе возникновения птичьего гриппа на территории Башкирии. В мае этого года в Приволжском федеральном округе было выявлено 16 очагов заражения диких птиц (чаек) вирусом гриппа. 4 из них — на водоемах Республики Марий Эл, 4 — Удмуртской Республики, 8 — Кировской области. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.
Отмечается, что болезнь характеризуется массовым охватом поголовья и широким распространением, может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%, а также привести к значительному ущербу в сельскохозяйственном секторе.
В связи с этим в Управлении ветеринарии настоятельно рекомендуют принять следующие меры:
— обеспечить неукоснительное выполнение требований ветеринарного законодательства хозяйствами по содержанию птицы в сельскохозяйственных угодьях;
— усилить контроль за проведением мероприятий по пресечению незаконной реализации птицы и продукции птицеводства, в том числе в несанкционированных местах торговли;
— организовать разъяснительную работу с населением об опасности возникновения гриппа птиц в случае несанкционированного ввоза птиц и продукции птицеводства, в том числе в несанкционированных местах торговли и о возможных последствиях в результате вспышки инфекции в масштабах республики.