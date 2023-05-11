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Смертность почти 100%: Башкирии грозит эпидемия птичьего гриппа

11 мая 2023, 11:22
Фото: 1MI
Ранее случаи заражения были зарегистрированы в нескольких соседних регионах ПФО

Специалисты заявляют об угрозе возникновения птичьего гриппа на территории Башкирии. В мае этого года в Приволжском федеральном округе было выявлено 16 очагов заражения диких птиц (чаек) вирусом гриппа. 4 из них — на водоемах Республики Марий Эл, 4 — Удмуртской Республики, 8 — Кировской области. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Отмечается, что болезнь характеризуется массовым охватом поголовья и широким распространением, может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%, а также привести к значительному ущербу в сельскохозяйственном секторе.

В связи с этим в Управлении ветеринарии настоятельно рекомендуют принять следующие меры:

— обеспечить неукоснительное выполнение требований ветеринарного законодательства хозяйствами по содержанию птицы в сельскохозяйственных угодьях;

— усилить контроль за проведением мероприятий по пресечению незаконной реализации птицы и продукции птицеводства, в том числе в несанкционированных местах торговли;

— организовать разъяснительную работу с населением об опасности возникновения гриппа птиц в случае несанкционированного ввоза птиц и продукции птицеводства, в том числе в несанкционированных местах торговли и о возможных последствиях в результате вспышки инфекции в масштабах республики.

#Азамат Нухов#Общество
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