Смертность почти 100%: Башкирии грозит эпидемия птичьего гриппа

Специалисты заявляют об угрозе возникновения птичьего гриппа на территории Башкирии. В мае этого года в Приволжском федеральном округе было выявлено 16 очагов заражения диких птиц (чаек) вирусом гриппа. 4 из них — на водоемах Республики Марий Эл, 4 — Удмуртской Республики, 8 — Кировской области. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.