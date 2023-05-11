Выездную сессию ПМЭФ-2023 в ОАЭ посвятили вопросам экономического роста

Благодаря присутствию Объединенных Арабских Эмиратов на площадке ПМЭФ эта страна не только сможет продемонстрировать свой потенциал как важного стратегического хаба, но и установить новые связи с Россией. Выступая на мероприятии, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что в ближайшее время Эмираты выступят на ПМЭФ с обширной деловой программой. Страна сможет презентовать собственный культурный и инвестиционный потенциал на крупнейшей международной площадке. Кроме того, на время проведения форума Эмираты смогут обогатить деловую и культурную жизнь Северной столицы.