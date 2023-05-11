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Выездную сессию ПМЭФ-2023 в ОАЭ посвятили вопросам экономического роста

11 мая 2023, 17:17
Фото: roscongress.org
На площадке самого крупного инвестиционного форума в Абу-Даби AIM Congress 2023 прошла третья по счету выездная сессия Петербургского международного экономического форума – 2023.

Как сообщает tass.ru, главная тема сессии – «Россия – Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей» – предполагала обсуждение перспектив роста туристического потока между государствами, который сегодня дополняется финансовыми потоками, бизнес-миссиями, совместными научно-образовательными программами, кросс-культурными инициативами.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников подчеркнул, что Москва стабильно остается надежным партнером Абу-Даби. Сейчас, в условиях санкций, российская сторона заинтересована в трансформации международного сотрудничества. В первую очередь речь идет о многоплановом взаимодействии со странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Благодаря присутствию Объединенных Арабских Эмиратов на площадке ПМЭФ эта страна не только сможет продемонстрировать свой потенциал как важного стратегического хаба, но и установить новые связи с Россией. Выступая на мероприятии, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что в ближайшее время Эмираты выступят на ПМЭФ с обширной деловой программой. Страна сможет презентовать собственный культурный и инвестиционный потенциал на крупнейшей международной площадке. Кроме того, на время проведения форума Эмираты смогут обогатить деловую и культурную жизнь Северной столицы.

В рамках визита Фонда Росконгресс в ОАЭ удалось не только провести сессию, но и скоординировать масштабную бизнес-миссию при участии университета «Синергия».

Петербургский международный экономический форум будет проводиться с 14 по 17 июня в конгрессно-выставочном центре Санкт-Петербурга «Экспофорум».

Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером ПМЭФ-2023.

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