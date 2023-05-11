«Воспитаем»: с кем останутся дети погибшей в Башкирии племянницы Анвара Нургалиева

Напомним, что трагедия произошла вечером 8 мая в поселке Чишмы. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы. По предварительным данным ведомства, около часа ночи на улице Революционная женщина допустила наезд на заборное ограждение. Возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ. Кроме того, ведется проверка информации о причастности к происшествию автомобиля марки «Тойота Камри», водитель которого доставлен в местный отдел полиции.