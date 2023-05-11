«Воспитаем»: с кем останутся дети погибшей в Башкирии племянницы Анвара Нургалиева

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Накануне, 10 мая, в поселке Чишмы под Уфой простились с погибшей в ДТП 32-летней Дианой Сафаровой. На прощание с популярным в Башкирии блогером и многодетной матерью приехало множество неравнодушных людей.
Известно, что у Дианы остались трое детей: семилетняя дочь и пятилетние близнецы. Как отметил в своих социальных сетях дядя погибшей, певец Анвар Нургалиев, Диана была единственной кормилицей в семье. Тогда же мужчина пообещал вырастить оставшихся без матери детей.
— Спи спокойно, родная ты наша. Детишек вырастим Алла Бирса Туганым, — написал Анвар Нургалиев на своей странице в социальных сетях.
Напомним, что трагедия произошла вечером 8 мая в поселке Чишмы. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы. По предварительным данным ведомства, около часа ночи на улице Революционная женщина допустила наезд на заборное ограждение. Возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ. Кроме того, ведется проверка информации о причастности к происшествию автомобиля марки «Тойота Камри», водитель которого доставлен в местный отдел полиции.