mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Изображение материала

«Воспитаем»: с кем останутся дети погибшей в Башкирии племянницы Анвара Нургалиева

11 мая 2023, 05:35
Фото: Диана Сафарова // vk.com
Диана Сафарова погибла вечером 8 мая в поселке Чишмы, 10 мая состоялись похороны.

Накануне, 10 мая, в поселке Чишмы под Уфой простились с погибшей в ДТП 32-летней Дианой Сафаровой. На прощание с популярным в Башкирии блогером и многодетной матерью приехало множество неравнодушных людей.

Известно, что у Дианы остались трое детей: семилетняя дочь и пятилетние близнецы. Как отметил в своих социальных сетях дядя погибшей, певец Анвар Нургалиев, Диана была единственной кормилицей в семье. Тогда же мужчина пообещал вырастить оставшихся без матери детей.

— Спи спокойно, родная ты наша. Детишек вырастим Алла Бирса Туганым, — написал Анвар Нургалиев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что трагедия произошла вечером 8 мая в поселке Чишмы. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы. По предварительным данным ведомства, около часа ночи на улице Революционная женщина допустила наезд на заборное ограждение. Возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ. Кроме того, ведется проверка информации о причастности к происшествию автомобиля марки «Тойота Камри», водитель которого доставлен в местный отдел полиции.

Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Обед с министром: поели в Доме башкирской кухни в Уфе после ремонта за 40 млн рублей
Сегодня, 10:13
Что говорят о закрытии «Вкусно — и точка» в Уфе в самой компании
Сегодня, 06:31
Как выглядит сад Аксакова в Уфе, где снесут и заново отстроят знаменитую арку
Сегодня, 06:27
Приземление самолета с якобы сломанным шасси прокомментировали в аэропорту Уфы
Сегодня, 09:07
Владимир Путин назначил нового председателя Верховного суда Башкирии
Сегодня, 05:46
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Вчера, 11:50