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Владимир Путин назначил нового председателя Верховного суда Башкирии

11 мая 2023, 05:46
Фото: 1MI

Указом президента РФ Верховный суд Башкирии возглавил Раиль Шайдуллин

Возглавил Верховный суд РБ Раиль Шайдуллин, сообщается в указе президента России от 10 мая.

Президент России подписал указ «О назначении судей федеральных судов». Согласно документу председателем Верховного суда Башкортостана назначен Шайдуллин Раиль Рашитович.

Ранее суд возглавляла Земфира Латыпова, в 2021 году она скончалась от осложнений после COVID-19. Исполняющим обязанности был назначен заместитель председателя суда Иван Семенов.

Известно, что 47-летний Раиль Шайдуллин является уроженцем Татарстана, после окончания Казанского государственного университета работал в прокуратуре и в суде Татарстана. В 2019 году был назначен судьей Шестого кассационного суда в Самаре.

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Кроме того, в подписанном Владимиром Путиным документе также говорится о назначении Айдара Хайруллина председателем Илишевского районного суда, Фаргата Халитова председателем Кумертауского межрайонного суда.

Далее, судьями Верховного Суда РБ стали Галина Гиндуллина, Ирина Маркелова и Людмила Решетникова.

Судьей Белебеевского городского суда назначен Хайдар Ахметгалин, судьей Кармаскалинского межрайонного суда — Яна Иткулова, судьями Кировского районного суда г. Уфы стали Эльвира Вахитова и Ольга Лаврентьева, судьей Стерлитамакского городского суда — Зарина Усманова.

#Элина Сайфранова
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