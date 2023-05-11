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В Уфе врачи обнаружили в желудке 4-летнего ребенка странные предметы

11 мая 2023, 07:10
Фото: Айрат Рахматуллин // telegram

В Уфе врачи извлекли из желудка 4-летнего ребенка игрушки-магниты

Извлекали предметы врачи больницы скорой медицинской помощи, сообщает глава Минздрава РБ.

В Уфе врачи больницы скорой медицинской помощи обнаружили в желудке четырехлетнего ребенка игрушки-магниты. Как сообщает глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, привезли ребенка в больницу обеспокоенные родители.

Известно, что при помощи эндоскопа хирурги удалили шесть магнитных шариков. Уже сегодня, 11 мая, ребенка готовят к выписки.

Со слов министра здравоохранения, подобные игрушки примагничиваются друг к другу через петли кишечника, что в свою очередь вызывает перфорацию и перитонит.

#Элина Сайфранова
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