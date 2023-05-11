В Уфе врачи обнаружили в желудке 4-летнего ребенка странные предметы

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Уфе врачи больницы скорой медицинской помощи обнаружили в желудке четырехлетнего ребенка игрушки-магниты. Как сообщает глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, привезли ребенка в больницу обеспокоенные родители.
Известно, что при помощи эндоскопа хирурги удалили шесть магнитных шариков. Уже сегодня, 11 мая, ребенка готовят к выписки.
Со слов министра здравоохранения, подобные игрушки примагничиваются друг к другу через петли кишечника, что в свою очередь вызывает перфорацию и перитонит.