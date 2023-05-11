В Уфе приземлился самолет из Ханты-Мансийска, у которого якобы было сломано шасси

Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе аэропорта, сообщив, что по состоянию на 11.05 13:08 в адрес аэропорта «Уфа» не поступало информации о технической неисправности воздушного судна от авиакомпании и аэропорта г. Ханты-Мансийск.

Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ, сообщив, что в Центр управления кризисных ситуаций обращений по данной ситуации не поступало.