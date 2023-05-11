В Уфе приземлился самолет из Ханты-Мансийска, у которого якобы было сломано шасси

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
В аэропорту Уфы приземлился самолет UT 300, у которого якобы есть риск разрушения шасси. Данные об этом следуют из информации на онлайн-табло.
Напомним, по информации тг-канала, после взлёта UT 303 на полосе нашли часть колеса. Предположительно, он летит с поломкой и не сможет нормально приземлиться в аэропорту.
Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе аэропорта, сообщив, что по состоянию на 11.05 13:08 в адрес аэропорта «Уфа» не поступало информации о технической неисправности воздушного судна от авиакомпании и аэропорта г. Ханты-Мансийск.
Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ, сообщив, что в Центр управления кризисных ситуаций обращений по данной ситуации не поступало.