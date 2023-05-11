Сидят группками во дворе: в Уфе эвакуируют школу

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Уфе из здания школы №27 эвакуируют учеников второй смены. Кадры с места событий публикуют в соцсетях.
Как утверждают пользователи, на месте в настоящий момент работают сотрудники МЧС. На кадрах можно увидеть, как несколько десятков школьников разного возраста, сбившись в группы, сидят во дворе школы.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.