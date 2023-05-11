mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Изображение материала

Сидят группками во дворе: в Уфе эвакуируют школу

11 мая 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Уфе эвакуировали школу №27: появилось видео с места

На месте событий работают экстренные службы

В Уфе из здания школы №27 эвакуируют учеников второй смены. Кадры с места событий публикуют в соцсетях.

Как утверждают пользователи, на месте в настоящий момент работают сотрудники МЧС. На кадрах можно увидеть, как несколько десятков школьников разного возраста, сбившись в группы, сидят во дворе школы.

Видео: "Новости. Уфа Башкортостан"/ Telegram

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Видео
Подпишитесь
Обед с министром: поели в Доме башкирской кухни в Уфе после ремонта за 40 млн рублей
Сегодня, 10:13
Что говорят о закрытии «Вкусно — и точка» в Уфе в самой компании
Сегодня, 06:31
Как выглядит сад Аксакова в Уфе, где снесут и заново отстроят знаменитую арку
Сегодня, 06:27
Приземление самолета с якобы сломанным шасси прокомментировали в аэропорту Уфы
Сегодня, 09:07
Владимир Путин назначил нового председателя Верховного суда Башкирии
Сегодня, 05:46
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Вчера, 11:50