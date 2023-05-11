Минус 13 млн рублей: как двое уфимцев хотели разбогатеть, но потеряли все, что было

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:55
В Уфе двое мужчин решили увеличить свое финансовое благосостояние и занялись инвестированием, в результате они передали мошенникам порядка 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Так, 47-летний житель Октябрьского района Уфы, поддавшись влиянию неизвестного мужчины, представившегося сотрудником крупной валютной биржи, передал злоумышленникам сумму порядка 12 миллионов рублей. На первых порах мужчине на сет поступали незначительные денежные суммы — якобы прибыль от вложений. После этого мужчина стал действовать уже решительнее. Примечательно, что из всей переведенной мошенникам суммы лишь 500 тысяч рублей изначально принадлежали потерпевшему, почти 9 миллионов рублей он взял в кредит и 3 миллиона занял у родственников и друзей.
Второй потерпевший — 30-летний житель Советского района также попался на уловки мошенников. Неизвестный мужчина убедил его инвестировать через малоизвестный сайт, а также предложил свою помощь в преумножении денежных средств. Мужчина, заинтересовавшись пассивным доходом, передал злоумышленнику около 1,5 миллиона рублей. Позднее выяснилось, что деньги ушли в никуда и никакую прибыль горожанину уже не приносят.