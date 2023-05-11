Минус 13 млн рублей: как двое уфимцев хотели разбогатеть, но потеряли все, что было

Так, 47-летний житель Октябрьского района Уфы, поддавшись влиянию неизвестного мужчины, представившегося сотрудником крупной валютной биржи, передал злоумышленникам сумму порядка 12 миллионов рублей. На первых порах мужчине на сет поступали незначительные денежные суммы — якобы прибыль от вложений. После этого мужчина стал действовать уже решительнее. Примечательно, что из всей переведенной мошенникам суммы лишь 500 тысяч рублей изначально принадлежали потерпевшему, почти 9 миллионов рублей он взял в кредит и 3 миллиона занял у родственников и друзей.