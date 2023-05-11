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В Уфе будут курсировать три прогулочных теплохода

11 мая 2023, 03:47
Фото: Минтранс РБ

В этом году в Уфе будут работать три прогулочных теплохода

Теплоходы будут курсировать по реке Белой от Монумента дружбы до Салавата Юлаева, сообщили в Минтрансе РБ.

В этом году по реке Белой в Уфе будут курсировать теплоходы «Чайка», «Мираж» и «Император». Как сообщили в Минтрансе РБ, отправляться они будут от причала на Монументе Дружбы каждый час при наборе от 10 пассажиров.

Маршрут теплоходов будет пролегать вдоль Набережной реки Белой: от Монумента Дружбы до памятника Салавату Юлаеву через «Третью пристань».

Так, за 45-минутную прогулку необходимо будет заплатить от 350 до 500 рублей. Для пенсионеров действуют скидки, а детям в возрасте до 5 лет — бесплатно.

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