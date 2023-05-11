В Уфе будут курсировать три прогулочных теплохода

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
В этом году по реке Белой в Уфе будут курсировать теплоходы «Чайка», «Мираж» и «Император». Как сообщили в Минтрансе РБ, отправляться они будут от причала на Монументе Дружбы каждый час при наборе от 10 пассажиров.
Маршрут теплоходов будет пролегать вдоль Набережной реки Белой: от Монумента Дружбы до памятника Салавату Юлаеву через «Третью пристань».
Так, за 45-минутную прогулку необходимо будет заплатить от 350 до 500 рублей. Для пенсионеров действуют скидки, а детям в возрасте до 5 лет — бесплатно.