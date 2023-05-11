В центре Уфы за крупную сумму хотят продать исторический дом

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
В Уфе выставлен на продажу выявленный объект культурного наследия — «Дом Ахтямова» по улице Чернышевского, 73. Начальная стоимость лота — 14,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа.
Сообщается, что в качестве продавца на торгах выступит МУП «Служба заказчика и технического надзора». Новому владельцу здания необходимо будет провести реконструкцию и сохранить его историческую ценность. В настоящий момент здание заброшено. Его состояние оценивают, как «неудовлетворительное».
По информации портала 2ГИС, «Усадьба Ахтямова» представляет из себя два каменных дома, построенных в разное время. Правый дом усадьбы был возведен в конце XIХ века, левый — в начале ХX века. Левый дом двухэтажный, построенный по типовому проекту с весьма скромным убранством. Правый дом в отличие от своего более позднего он украшен всевозможными кирпичными декоративными элементами.