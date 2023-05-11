В центре Уфы за крупную сумму хотят продать исторический дом

По информации портала 2ГИС, «Усадьба Ахтямова» представляет из себя два каменных дома, построенных в разное время. Правый дом усадьбы был возведен в конце XIХ века, левый — в начале ХX века. Левый дом двухэтажный, построенный по типовому проекту с весьма скромным убранством. Правый дом в отличие от своего более позднего он украшен всевозможными кирпичными декоративными элементами.