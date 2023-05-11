В Башкирию вновь придут заморозки

Уже ночью 12 мая на юге Башкирии ожидаются дожди, ветер умеренный. Температура воздуха упадет до +2…+7 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0… -3 градуса. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов.