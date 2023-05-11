В Башкирию вновь придут заморозки

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
В Башкирию возвращаются заморозки. Об сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Так, сегодня днем температура воздуха составит +10…+15 градусов, ветер ожидается умеренный, местами порывы до сильного.
Уже ночью 12 мая на юге Башкирии ожидаются дожди, ветер умеренный. Температура воздуха упадет до +2…+7 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0… -3 градуса. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов.
Выходные начнутся с +3…+8 градусов ночью и +11…+16 градусов днем. Местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.