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В Башкирию вновь придут заморозки

11 мая 2023, 03:37
Фото: 1MI

В Башкирии на этой неделе ожидаются заморозки до -3 градусов

Температура воздуха в ближайшие три дня упадет до -3 градусов, сообщают синоптики.

В Башкирию возвращаются заморозки. Об сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Так, сегодня днем температура воздуха составит +10…+15 градусов, ветер ожидается умеренный, местами порывы до сильного.

Уже ночью 12 мая на юге Башкирии ожидаются дожди, ветер умеренный. Температура воздуха упадет до +2…+7 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0… -3 градуса. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Выходные начнутся с +3…+8 градусов ночью и +11…+16 градусов днем. Местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

#Элина Сайфранова
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