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В Башкирии женщина избивала своих детей и получила за это срок

11 мая 2023, 03:24
Фото: 1MI

В Башкирии женщину приговорили к 3,5 годам за избиение детей

Избиением своих сыновей женщина занималась с марта по июнь в Зианчуринском районе, сообщает СК РБ.

В Башкирии на скамье подсудимых оказалась 35-летняя жительница Зианчуринского района. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, женщина истязала двух своих сыновей и не занималась их воспитанием в период с марта по июнь 2022 года.

Известно, что родительница будучи в состоянии алкогольного опьянения систематически избивала и применяла другие насильственные действия в отношении сыновей 13 и 9 лет.

На данный момент дети находятся в социальном приюте, решается вопрос об ограничении или лишении женщины родительских прав.

К слову, свою вину в преступлениях 35-летняя родительница признала. Суд приговорил ее к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком на полтора года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

#Элина Сайфранова
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