В Башкирии женщина избивала своих детей и получила за это срок

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Башкирии на скамье подсудимых оказалась 35-летняя жительница Зианчуринского района. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, женщина истязала двух своих сыновей и не занималась их воспитанием в период с марта по июнь 2022 года.
Известно, что родительница будучи в состоянии алкогольного опьянения систематически избивала и применяла другие насильственные действия в отношении сыновей 13 и 9 лет.
На данный момент дети находятся в социальном приюте, решается вопрос об ограничении или лишении женщины родительских прав.
К слову, свою вину в преступлениях 35-летняя родительница признала. Суд приговорил ее к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком на полтора года.
Приговор в законную силу пока не вступил.