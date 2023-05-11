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В Башкирии депутаты задумались о запрете оплаты проезда в автобусах наличными

11 мая 2023, 16:32
Фото: 1MI

Депутаты Башкирии хотят ввести бесплатный проезд в автобусах, где нет терминалов

Соответствующий законопроект рассмотрят в Курултае уже 25 мая.

Проблема с оплатой картой в общественном транспорте вскоре может исчезнуть. Этим вопросом озаботились депутаты Курултая Башкирии, которые уже 25 мая рассмотрят законопроект, который будет обязывать перевозчика иметь терминал, а в случае, если у терминала сядет зарядка или произойдет поломка, то проезд для пассажира будет абсолютно бесплатным.

Столь революционное изменение планируется внести в статью закона «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Башкортостан».

По мнению парламентариев принятие водителем оплаты наличными или онлайн-переводом отрицательно сказывается на безопасности перевозки и вызывают «справедливые нарекания со стороны граждан». Также стоит напомнить и о том, что скандалы в пассажирском транспорте происходят с пугающей частотой. Были и случаи, когда дети не могли по разным причинам расплатиться картой и их высаживали вдали от дома.

Сейчас в ряде автобусов в салоне висят объявления с номером телефона для перевода на карту оплаты за проезд. Опция эта рекомендательная и добровольная.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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