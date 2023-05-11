В Башкирии депутаты задумались о запрете оплаты проезда в автобусах наличными

По мнению парламентариев принятие водителем оплаты наличными или онлайн-переводом отрицательно сказывается на безопасности перевозки и вызывают «справедливые нарекания со стороны граждан». Также стоит напомнить и о том, что скандалы в пассажирском транспорте происходят с пугающей частотой. Были и случаи, когда дети не могли по разным причинам расплатиться картой и их высаживали вдали от дома.