В Башкирии чиновники будут получать гранты главы республики

В первой категории будет учитываться обеспеченность граждан медперсоналом, а также показатели смертности, рождаемости, миграционного прироста и другое. Что касается социального развития, то оцениваться работа чиновника будет по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровню безработицы, доле детей участников СВО до полутора лет, получивших вне очереди место в детском саду и освобожденных от оплаты услуг.