В Башкирии чиновники будут получать гранты главы республики

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Глава Башкирии подписал распоряжение об утверждении грантов «Достижение года» для чиновников в 2023 году. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, эффективность работы чиновников будет оцениваться по критериям каждой из номинаций.
Известно, что всего представлено пять номинаций: «Здоровье и демографическое развитие», «Социальное развитие», «Устойчивое экономическое развитие», «Безопасная и комфортная территория», «Информационная открытость и обратная связь с жителями».
В первой категории будет учитываться обеспеченность граждан медперсоналом, а также показатели смертности, рождаемости, миграционного прироста и другое. Что касается социального развития, то оцениваться работа чиновника будет по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровню безработицы, доле детей участников СВО до полутора лет, получивших вне очереди место в детском саду и освобожденных от оплаты услуг.