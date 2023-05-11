В аэропорту Уфы прокомментировали аварийную посадку самолета из Ханты-Мансийска

Ранее телеграм-канал Авиаинцидент сообщал о том, что у самолета UT 303, который должен приземлиться в уфимском аэропорту якобы есть риск разрушения шасси. По информации тг-канала, после взлёта UT 303 на полосе нашли часть колеса. Предположительно, он летит с поломкой и не сможет нормально приземлиться в аэропорту.