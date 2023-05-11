В аэропорту Уфы прокомментировали аварийную посадку самолета из Ханты-Мансийска

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Ранее телеграм-канал Авиаинцидент сообщал о том, что у самолета UT 303, который должен приземлиться в уфимском аэропорту якобы есть риск разрушения шасси. По информации тг-канала, после взлёта UT 303 на полосе нашли часть колеса. Предположительно, он летит с поломкой и не сможет нормально приземлиться в аэропорту.
Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе аэропорта, сообщив, что по состоянию на 11.05 13:08 в адрес аэропорта «Уфа» не поступало информации о технической неисправности воздушного судна от авиакомпании и аэропорта г. Ханты-Мансийск.
Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ, сообщив, что в Центр управления кризисных ситуаций обращений по данной ситуации не поступало.
— По информации диспетчера аэропорта, информация публикуемая в СМИ и социальных сетях, о том, что в аэропорту Уфы все экстренные службы ждут самолёт из Ханты-Мансийска в аэропорту Уфы, у которого якобы неисправность с шасси, не подтверждается, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.