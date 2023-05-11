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В аэропорту Уфы прокомментировали аварийную посадку самолета из Ханты-Мансийска

11 мая 2023, 08:39
Фото: 1MI
Самолет с якобы сломанным шасси в аэропорту ожидают экстренные службы

Ранее телеграм-канал Авиаинцидент сообщал о том, что у самолета UT 303, который должен приземлиться в уфимском аэропорту якобы есть риск разрушения шасси. По информации тг-канала, после взлёта UT 303 на полосе нашли часть колеса. Предположительно, он летит с поломкой и не сможет нормально приземлиться в аэропорту.

Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе аэропорта, сообщив, что по состоянию на 11.05 13:08 в адрес аэропорта «Уфа» не поступало информации о технической неисправности воздушного судна от авиакомпании и аэропорта г. Ханты-Мансийск.

Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ, сообщив, что в Центр управления кризисных ситуаций обращений по данной ситуации не поступало.

— По информации диспетчера аэропорта, информация публикуемая в СМИ и социальных сетях, о том, что в аэропорту Уфы все экстренные службы ждут самолёт из Ханты-Мансийска в аэропорту Уфы, у которого якобы неисправность с шасси, не подтверждается, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Экстренное приземление самолета в Уфе
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