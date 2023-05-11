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В администрации Уфы назвали причину эвакуации в школе №27

11 мая 2023, 13:08
Фото: 1MI
Как стало известно, в школу отправили сообщение о том, что она якобы заминирована

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждается, ведется эвакуация учеников школы №27 в Уфе. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе уфимской администрации.

Как сообщили Mkset в мэрии Уфы, на электронную почту школы №27 поступило сообщение о минировании здания. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования.
Информация о предполагаемом взрывном устройстве не подтвердилась.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Происшествия
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