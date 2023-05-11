В администрации Уфы назвали причину эвакуации в школе №27

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждается, ведется эвакуация учеников школы №27 в Уфе. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе уфимской администрации.
Как сообщили Mkset в мэрии Уфы, на электронную почту школы №27 поступило сообщение о минировании здания. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования.
Информация о предполагаемом взрывном устройстве не подтвердилась.