Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По мнению сенатора, такие действия Польши достигают абсурда, когда они пытаются переписывать и переименовывать все, что связано с Россией. Он указал, что за этим стоит ненависть к России, которую внушают с детства в польских школах. Цеков отметил, что хотя Польша может принимать такие решения в своей стране, это не означает, что другие государства, включая страны Европы, будут следовать их примеру.
Он также подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о низком политико-культурном уровне текущего политического руководства Польши.
Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям страны использовать польский топоним «Крулевец» для обозначения российского города Калининград. Это решение, по данным издания Interia, принято в рамках борьбы с русским миром.