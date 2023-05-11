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Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 14:47

СФ обратил внимание на неправомерное применение польского топонима для Калининграда

11 мая 2023, 14:44
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в интервью RT рекомендацию жителям Польши использовать польский топоним «Крулевец» для обозначения российского города Калининград.

По мнению сенатора, такие действия Польши достигают абсурда, когда они пытаются переписывать и переименовывать все, что связано с Россией. Он указал, что за этим стоит ненависть к России, которую внушают с детства в польских школах. Цеков отметил, что хотя Польша может принимать такие решения в своей стране, это не означает, что другие государства, включая страны Европы, будут следовать их примеру.

Он также подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о низком политико-культурном уровне текущего политического руководства Польши.

Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям страны использовать польский топоним «Крулевец» для обозначения российского города Калининград. Это решение, по данным издания Interia, принято в рамках борьбы с русским миром.

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