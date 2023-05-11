СФ обратил внимание на неправомерное применение польского топонима для Калининграда

По мнению сенатора, такие действия Польши достигают абсурда, когда они пытаются переписывать и переименовывать все, что связано с Россией. Он указал, что за этим стоит ненависть к России, которую внушают с детства в польских школах. Цеков отметил, что хотя Польша может принимать такие решения в своей стране, это не означает, что другие государства, включая страны Европы, будут следовать их примеру.