С миру по нитке: какое место занимает Башкирия на рынке домашнего текстиля в России?

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По словам премьер-министра РБ Андрея Назарова, в последние десятилетия российский рынок легкой промышленности значительно сократил производство в этой сфере: ее доля в ВВП страны составляет лишь 0,2%. Схожая ситуация характерна и для Башкортостана — в республике этот показатель в структуре ВРП составляет 0,17%, хотя обладает возможностью стать одним из драйверов развития экономики.
По словам директора агентства РБ по малому и среднему предпринимательству Марселя Кашаева, в настоящее время в России успешно работают швейные предприятия, которые специализируются в том числе и на производстве домашнего текстиля. В основном, это предприятия малого бизнеса (около 2 тыс. единиц с численностью сотрудников около 300 тыс. человек), которые перешивают ткани в готовые изделия. При этом отрасль занимает второе место в глобальном рейтинге самых быстрорастущих.
— Государство поддерживает развитие отрасли. По итогам 2021 года общая сумма субсидий для предприятий легкой промышленности составила 2,3 млрд рублей. Разумеется, для планового восстановления разрушенного производства нужно время, не один десяток лет, серьезные финансовые вливания, в том числе и государственные, — отметил Марсель Кашаев.
При этом он уточнил, что конкретно в Башкирии работа в этом направлении начала усиливаться после сентябрьского указа главы Башкирии 2019 года о мерах поддержки отрасли. Кроме того, весной 2020 года вышло постановление правительства РБ, призванное помочь соответствующим предприятиям. В частности, субсидии на покупку сырья и материалов в 2022 году на сумму 140 млн рублей получили 57 организаций, а эффект от поддержки составил до 31%. Президент Санкт-Петербургской палаты текстиля и моды Светлана Мельниченко на форуме «Легпром 2022» в Уфе подчеркнула, что ни в одном регионе страны, кроме Башкирии, не выделяются субсидии на покупку сырья и материалов.
Стоит отметить, что работе швейных предприятий, которые в числе прочего занимаются выпуском домашнего текстиля, помогают национальные проекты. Так, например, нефтекамская швейная фабрика «Малыш» в 2022 году в рамках нацпроекта увеличила производительность труда вдвое за счет внедрения адресного хранения материалов, оптимизации запасов, улучшения планирования и т. д. В настоящее время фабрика шьет одежду для взрослых и малышей, выпускает текстиль для дома, изделия из холофайбера и др. За счет проведенной работы сотрудники обучились новым технологиям, а предприятие нашло резервы роста и в конечном счете увеличило прибыль.
Также стоит отметить, что в регионе пытаются запустить и переработку текстиля в рамках ряда проектов.
— Мы установили контейнеры в трех крупных торговых центрах. Знали, что люди готовы сдавать текстиль, но не предполагали, насколько большими окажутся объемы. Дошло до того, что пришлось вывозить машиной по шесть «кубов» текстиля ежедневно, — рассказала участница проекта Вероника Трегубова, отметив, что собранные вещи предполагалось отдать нуждающимся, но спроса попросту не оказалось, причем даже на «хорошие вещи».
В результате ненужный текстиль предполагалось отдать предприятию в Иваново, которое занимается приемкой вторичного текстиля и его разволокнением, получая из продукции техническую вату, набивочный материал и многое другое. Пока что проблема упирается в логистику — энтузиасты считают необходимым запустить в республике собственное производство, аналогичное ивановскому, учитывая остроту вопроса в Уфе и в Башкирии. Важно подчеркнуть, что приемкой домашнего текстиля на переработку в большинстве случаев не занимаются компании по переработке мусора.
По мнению министра природопользования и экологии РБ Нияза Фазылова, в этом вопросе стоит учитывать возможности рынка и то, что его можно заинтересовать мерами господдержки:
— В республике открывается много новых швейных производств. И надо просто состыковать разные бизнесы друг с другом.
Как подчеркивают эксперты, прямо сейчас самая большая проблема производителей домашнего текстиля — это сырье. По мнению президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, по льну Россия «очень скромно выглядит» на мировом рынке, доля составляет около 3%, поэтому есть над чем работать.
— Государство это видит, и соответствующие средства выделяет, порядка 200 миллионов на технику и семена. Если говорить про хлопок, то это для нас пока экзотическое растение, потому что мы начали пытаться что-то делать в южных регионах, но я бы сказал, что это эксперимент, ни о каком промышленном производстве речи здесь не идет.
При этом отмечается, что иные виды сырья в России возможно производить самостоятельно, но вместе с тем в стране нет прядильных комбинатов, поскольку это очень капиталоёмкие производства. Эксперты подчеркивают, что нужна господдержка для восстановления сырьевой базы в стране: субсидирование части капитальных вложений при строительстве или покупке площадей, приобретение оборудования и др.
— Наиболее востребованное сегодня — это субсидирование процентной ставки по кредитам, ставок по лизингу. Сейчас — я бы не сказал, что очень уж активно, но тем не менее — заработала промышленная ипотека, и неплохо очень пользуются возможностями корпораций МСП и фондами развития промышленности, — отметил Сергей Катырин.
В остатке стоит отметить, что в стране достаточно пахотных земель для выращивания льна и конопли, чтобы получать лубяные волокна. Отходы от древесной промышленности можно было бы использовать для вискозы, не говоря уже о нефти, из которой можно делать синтетические волокна. В конечном счете именно собственные прядильные комбинаты смогут обеспечить сырьевую безопасность страны: если они появятся, рынок домашнего текстиля и вся легкая промышленность вырастут в несколько раз. Учитывая синхронизацию касательно легкой промышленности в Башкирии, то этот скачок способен придать дополнительно ускорение и в республике.