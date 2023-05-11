С миру по нитке: какое место занимает Башкирия на рынке домашнего текстиля в России?

При этом он уточнил, что конкретно в Башкирии работа в этом направлении начала усиливаться после сентябрьского указа главы Башкирии 2019 года о мерах поддержки отрасли. Кроме того, весной 2020 года вышло постановление правительства РБ, призванное помочь соответствующим предприятиям. В частности, субсидии на покупку сырья и материалов в 2022 году на сумму 140 млн рублей получили 57 организаций, а эффект от поддержки составил до 31%. Президент Санкт-Петербургской палаты текстиля и моды Светлана Мельниченко на форуме «Легпром 2022» в Уфе подчеркнула, что ни в одном регионе страны, кроме Башкирии, не выделяются субсидии на покупку сырья и материалов.