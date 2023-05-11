РЭО назвал топ-3 регионов ПФО по продаже вторсырья на ЭТП

Уточняется, что сумма лотов всех 14 субъектов ПФО составила чуть более 50 миллионов рублей. В частности, Удмуртия выставила 19 лотов почти на 14 миллионов рублей в категориях: полимеры, текстиль, макулатура, резина. 18 лотов на 7,2 миллиона рублей (стеклобой, макулатура, полимеры, цветные металлы) разместили участники рынка в Саратовской области. Еще 12 лотов на 2,8 миллиона рублей выставила Нижегородская область в таких категориях, как полимеры, металлы, макулатура.