РЭО назвал топ-3 регионов ПФО по продаже вторсырья на ЭТП

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что регионы-лидеры в ПФО выставили лоты на сумму 24 миллиона рублей, передает udm-info.ru.
«Напомню, что работа торговой площадки отвечает принципам экономики замкнутого цикла и создавалась как удобный инструмент для продажи вторичных материальных ресурсов, а также для исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) игроками отрасли», — отметил Буцаев.
Уточняется, что сумма лотов всех 14 субъектов ПФО составила чуть более 50 миллионов рублей. В частности, Удмуртия выставила 19 лотов почти на 14 миллионов рублей в категориях: полимеры, текстиль, макулатура, резина. 18 лотов на 7,2 миллиона рублей (стеклобой, макулатура, полимеры, цветные металлы) разместили участники рынка в Саратовской области. Еще 12 лотов на 2,8 миллиона рублей выставила Нижегородская область в таких категориях, как полимеры, металлы, макулатура.
Как рассказал руководитель проекта ЭТП ППК “РЭО” Заур Абдурахимов, площадкой воспользовались более 850 компаний, которые выставили лоты на сумму порядка 800 миллионов рублей. Он подчеркнул, что платформа дорабатывается, и призвал ее участников пройти опрос.
«Для тех, кто его пройдет, бесплатно предоставим на месяц услугу „Личный брокер“», — сказал Абдурахимов.
Для прохождения опроса необходимо зарегистрироваться на площадке по ссылке.
Электронная торговая площадка работает с сентября 2022 года. На ней можно продавать и покупать вторичные ресурсы и сырье, заключать сделки по переработке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Отмечается, что эта платформа помогает в достижении целей федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".