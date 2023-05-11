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Приземление самолета с якобы сломанным шасси прокомментировали в аэропорту Уфы

11 мая 2023, 09:07
Фото: 1MI
В пресс-службе авиаузла сообщили о недостоверности информации о технической неисправности самолета

Ранее телеграм-канал Авиаинцидент сообщал о том, что у самолета UT 303, который должен приземлиться в уфимском аэропорту якобы есть риск разрушения шасси. По информации тг-канала, после взлёта UT 303 на полосе нашли часть колеса. Предположительно, он летит с поломкой и не сможет нормально приземлиться в аэропорту.

По данным онлайн-табло самолет, выполнявший рейс Ханты-Мансийск — Уфа, приземлился в аэропорту. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

— 11.05 в 13:50 ч. воздушное судно авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Ханты-Мансийска в Уфу, благополучно приземлилось в аэропорту «Уфа». Информация, опубликованная в СМИ и телеграмм-каналах, о технической неисправности самолета не соответствует действительности, — прокомментировали в пресс-службе.
#Азамат Нухов#Экстренное приземление самолета в Уфе#Общество#Происшествия#Город
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