Пассажиры приземлившегося в Уфе самолета «с поврежденным шасси» рассказали о полёте

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, у самолета, летевшего в Уфу из Ханты-Мансийска, могло быть повреждено шасси, а в аэропорт Уфы якобы прибыла дополнительная аварийная техника.



В пресс-службе МЧС Башкирии заявили, что сообщение об усилении штата спасателей к ним не поступало. Позднее ситуацию также прокомментировали в пресс-службе уфимского аэропорта.