Пассажиры приземлившегося в Уфе самолета «с поврежденным шасси» рассказали о полёте

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, у самолета, летевшего в Уфу из Ханты-Мансийска, могло быть повреждено шасси, а в аэропорт Уфы якобы прибыла дополнительная аварийная техника.
В пресс-службе МЧС Башкирии заявили, что сообщение об усилении штата спасателей к ним не поступало. Позднее ситуацию также прокомментировали в пресс-службе уфимского аэропорта.
Как сообщили сами пассажиры рейса в беседе с корреспондентом «Честно говоря», в ходе полета пассажирам не сообщалось о каких-либо неполадках. В процессе приземления люди также не почувствовали ничего странного.