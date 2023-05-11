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Пассажиры приземлившегося в Уфе самолета «с поврежденным шасси» рассказали о полёте

11 мая 2023, 10:59
Фото: 1MI
Ранее ситуацию с вызовом экстренных служб прокомментировали в аэропорту

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, у самолета, летевшего в Уфу из Ханты-Мансийска, могло быть повреждено шасси, а в аэропорт Уфы якобы прибыла дополнительная аварийная техника.

В пресс-службе МЧС Башкирии заявили, что сообщение об усилении штата спасателей к ним не поступало. Позднее ситуацию также прокомментировали в пресс-службе уфимского аэропорта.

Как сообщили сами пассажиры рейса в беседе с корреспондентом «Честно говоря», в ходе полета пассажирам не сообщалось о каких-либо неполадках. В процессе приземления люди также не почувствовали ничего странного.

Видео: "Честно Говоря"/ Telegram
#Азамат Нухов#Экстренное приземление самолета в Уфе#Общество#Происшествия#Город#Видео
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