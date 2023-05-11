Обед с министром: поели в Доме башкирской кухни в Уфе после ремонта за 40 млн рублей

Наевшись, понимаем, что из Дома без гостинцев уходить не хочется. С собой еще берем порционный чак-чак и два мини вак-беляша. Это было роковой ошибкой. Так как пробу с выпечки снимали уже дома, вернуться в Дом башкирской кухни было уже поздно. А хотелось очень. Чак-чак просто таял во рту — не приторный, рассыпчатый, нежный, идеальный. Все то же самое скажем и про вак-беляши. Ночью снился чак-чак и окрошка, которая так манила на раздаче. Корреспондент с глазом терминатора во сне кричал окрошке и чак-чаку «I`ll be back».