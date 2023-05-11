Обед с министром: поели в Доме башкирской кухни в Уфе после ремонта за 40 млн рублей

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
10 мая в Уфе в техническом режиме заработал «Дом башкирской кухни» — на его месте раньше была столовая министерства сельского хозяйства Башкирии. Однако в здании на улице Пушкина, 106 и напротив него расположено не одно министерство, а множество ведомств «первого эшелона». И теперь «Дом башкирской кухни» в самом центре Уфы.
Фото из открывшего двери Дома башкирской кухни и меню с ценами появились в соцсетях вчера. Тогда же и мы решили проверить, соответствуют ли фотографии действительности, а также решили попробовать блюда, которыми кормят министров республики.
Ремонт за 40 млн рублей, действительно, оказался на уровне: входная группа не «кричит», вывеска выполнена в органичном со зданием министерства стилем. Внушительно, гордо, выдержано, красиво. На двери указан режим работы - с 10 до 20 часов - так что в Доме башкирской кухни можно и позавтракать, и отужинать. Наш визит по времени пришелся на послеобеденное время. В заведении было немноголюдно - в очереди стоять не пришлось.
За дверью Дома встречает дизайнерская композиция, далее холл с гардеробом, бар с кофе и чаем будет работать позже. Здесь же большие зеркала, роспись на стенах — башкирские лошади. Светло и просторно. Чашечку кофе можно испить, глядя на памятник Шаймуратову, но пока эта функция недоступна.
Огромный зал с колоннами, где в достатке и естественного и искусственного света. Место действительно не назовешь обычной столовой - интерьер демонстрирует именно Дом башкирской кухни. В зале занято всего несколько столов у окон.
Очень интересная задумка - сделать места у окон со столами на четыре персоны своеобразными чилаутами, «каюту» обрамляют тяжелые портьеры, одни открыты. Дневное солнце заливает зал, но в случае, если министрам или еще кому-то захочется обсудить что-то важное и секретное, то "каюту", наверно, можно и скрыть от любопытных глаз.
Теперь о еде. Видим стеллаж с выпечкой и напитками и впадаем в легкий ступор — а где серьезная еда? Супчики, салатики, ау? Любезная девушка-кассир Елена в белоснежной рубашке приветливо здоровается и показывает путь к тому, что нам нужно - за холодильником с напитками находится линия раздачи. Берем приборы и подносы и задумываемся, чего бы отведать вкусненького.
На помощь приходит сотрудница заведения - надо сказать, что персонал здесь очень любезный. Корреспондент, дама пролетарской наружности, несколько смущается от такого внимания к своей персоне. Видя, что определиться мне сложно, работник Дома интересуется, чего бы хотелось. Если честно, хотелось бы вообще всего и побольше, но мы решили попробовать именно традиционные башкирские блюда.
И по салатам, и по горячим блюдам работники Дома башкирской кухни консультируют с любовью и с уверенностью в своей продукции. Мы остановили свой выбор на супе куллама, салате с казылыком и катламу, а из напитков взяли морс. За всё про всё мы отдали всего 308 рублей. Имея большой опыт обедов в бистро и столовых скажем решительно — это адекватный чек.
С подносом идем к столу. Один из столов у окна, увы, оказался в крошках. Почему не успели убрать столик при малом количестве гостей - непонятно, но неприятненько. У другого стола оказалось чисто, здесь же были солонка, перечница, салфетки и зубочистки.
Начинаем башкирский обед с супа - и он супер. Прозрачный бульон. Кстати, милая девушка на раздаче интересовалась, добавить ли туда зелени. Такая опция нам нужна. Бульон приятно пахнет, прозрачный и оптимальной температуры. Овощи оптимально проварены, мясо идеальное, никаких прожилок и прочего. Искренне сожалею, что объем желудка ограничен, и уже мечтаю о местной окрошке. Оценка кулламе - 10 из 10. Не придраться.
Далее катлама, или мясной рулет. Мясо, точнее фарш, здесь равномерный и идеальный, вкус выверен, в нем нет ничего «слишком», а эта безупречность даже немного смущает. Фарш и сочный, и рассыпчатый, тесно нежное, но блюдо требовало разогревания. Горячее оцениваем на 9 из 10 - минус балл за остывший рулет.
Настала очередь салата. Такого салата ни в одной столовой прежде отведать не приходилось. И вряд ли придется. Горошек в нем не консервированный, а свежий. Редис не горчит, от него нет никакого послевкусия, даже со своего огорода такого нежного редиса не было. Кызылык тает во рту. Сочетание настолько выверено, настолько все ингредиенты безупречны, что хочется вызвать звездных шеф-поваров, чтобы они смогли найти в этом салате хоть какой-то недостаток. Ставим блюду 10 из 10.
Наевшись, понимаем, что из Дома без гостинцев уходить не хочется. С собой еще берем порционный чак-чак и два мини вак-беляша. Это было роковой ошибкой. Так как пробу с выпечки снимали уже дома, вернуться в Дом башкирской кухни было уже поздно. А хотелось очень. Чак-чак просто таял во рту — не приторный, рассыпчатый, нежный, идеальный. Все то же самое скажем и про вак-беляши. Ночью снился чак-чак и окрошка, которая так манила на раздаче. Корреспондент с глазом терминатора во сне кричал окрошке и чак-чаку «I`ll be back».
После обеда мы заглянули в дамскую комнату. В Доме башкирской кухни есть туалет для маломобильных граждан, умывальники, есть даже окно с видом на Советскую площадь. В самой туалетной комнате стоит красивая композиция из сухоцветов. Забавный момент — цветы есть, а вот туалетной бумаги нет. Спишем этот недочет на техническое открытие — но поесть здесь действительно стоит каждому, кто хочет отведать классической башкирской кухни.