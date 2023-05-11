Ничей мусор: как уфимцы боятся сгореть в пожаре из-за переполненных контейнеров

Читательница Mkset пыталась разобраться в судьбе груды сухостоя сама. Но в процессе узнала много буквально шокирующей информации. По ее информации, которые она методично узнавала в ЕРКЦ, управляющей компании и даже администрации, сухостой - это не ТКО и вывозить его якобы никто не обязан. И если раньше подобный мусор каким-то образом со двора пропадал, то это был, со слов жительницы, "акт доброй воли" от тех, кто там убирал.