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Ничей мусор: как уфимцы боятся сгореть в пожаре из-за переполненных контейнеров

11 мая 2023, 12:46
Фото: mkset.ru
Демчанка провела расследование и выяснила, что мусор с апрельских субботников никто вывозить не должен.

Жительница частного сектора по улице Магистральной Оксана К. столкнулась с неудобством, которое легко может вспыхнуть и привести к последствиям, о которых и думать не хочется. В непосредственной близости от ее ворот и бани стоит контейнерная площадка, с которой вывозят мусор. Но рядом с площадкой после субботников в апреле, с слов, «вырос лес». Груда сухостоя свалена у площадки и, как считает демчанка, никому нет до нее дела.

песня про мусор – и я ничья, и он ничейпесня про мусор – и я ничья, и он ничей
песня про мусор – и я ничья, и он ничей
Фото: mkset.ru

Тем временем спасатели из аэромобильной группировки МЧС Башкирии работают с последствиями страшных природных пожаров в Курганской области, не так давно в Иглино под Уфой горела целая улица. Частный сектор — тесные деревянные постройки, бани и дрова. На улице ветра - и неосторожно брошенный окурок может сыграть злую шутку.

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Читательница Mkset пыталась разобраться в судьбе груды сухостоя сама. Но в процессе узнала много буквально шокирующей информации. По ее информации, которые она методично узнавала в ЕРКЦ, управляющей компании и даже администрации, сухостой - это не ТКО и вывозить его якобы никто не обязан. И если раньше подобный мусор каким-то образом со двора пропадал, то это был, со слов жительницы, "акт доброй воли" от тех, кто там убирал.

В ходе обивания порогов кучи инстанций демчанке Оксане дали номер телефона МБУ по содержанию и благоустройству Демского района и даже обнадежили.

какие пустые контейнеры и какие кучи рядомкакие пустые контейнеры и какие кучи рядом
какие пустые контейнеры и какие кучи рядом
Фото: mkset.ru
— Дали мне этот номер утром в понедельник, они сказали, что приедут и уберут, а вечером позвонили и сказали, что и они не обслуживают, — сетует Оксана.

Демчанка не сдавалась и дошла до администрации района. Сначала ее отправили в ЖЭУ-63, но при визите туда выяснилось, что, с ее слов, вывозом мусора данное ЖЭУ не занимается уже три (!) года.

В администрации района Оксане, с ее слов, разъяснили, что однажды местные жители устали платить за других. Их помойку облюбовали их же соседи, у которых нет своей контейнерной площадки. Туда, как объяснили Оксане власти, стало стекаться колоссальное количество в том числе и строительного мусора. По данным администрации, прошло некое собрание, на котором жители добровольно отказались от обслуживания МБУ по содержанию и благоустройству района.

Так что без нового ЖЭУ, который нужно избрать местным, не видать им и чистоты у помойки. По мнению Оксаны, сложилась ситуация, в которой нет виноватых - женщина боится, что неосторожность с огнем может привести к катастрофическим последствиям. Всюду деревянные постройки, бани и дровницы.

 

весенний пейзажвесенний пейзаж
весенний пейзаж
Фото: mkset.ru

Между тем дворы частного сектора на Магистральной имеют и другие острые вопросы. На них абсолютно нет фонарей, и в темное время суток без фонарика делать тут нечего. Но если носить с собой фонарик хрупкая Оксана может, то куда-либо самостоятельно утилизировать ветки — нет.

Mkset направил редакционный запрос в администрацию Демского района и попросил разъяснить, кто отвечает за уборку мусора в данном случае. Мы опубликуем ответ после его получения.




Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
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#Пожар#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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