«Не понимают»:певец Нургалиев сделал заявление после гибели племянницы в ДТП под Уфой

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Певец из Башкирии Анвар Нургалиев рассказал на своей странице в соцсетях о состоянии детей погибшей накануне в ДТП племянницы Дианы Сафаровой.
В небольшом видеоролике музыкант выразил благодарность за поддержку. По его словам дети ещё не до конца смогли осознать все случившееся. Так, только дочь погибшей Дианы Сафаровой понимает, что произошло; двое её сыновей потерю ещё не осознали.
— Огромное спасибо всем за поддержку. Очень много спрашивали про детишек. Ребятишки не понимают пока. Дочь в курсе, держится. С ними всё хорошо, — рассказал Нургалиев.
Напомним, ДТП в результате которой погибла молодая блогер и многодетная мама Диана Сафарова, произошло поздним вечером 8 мая в поселке Чишмы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства данного ДТП, по предварительным данным ведомства, около часа ночи на улице Революционная в поселке Чишмы Диана Сафарова допустила наезд на заборное ограждение.