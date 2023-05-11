mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Изображение материала

«Не понимают»:певец Нургалиев сделал заявление после гибели племянницы в ДТП под Уфой

11 мая 2023, 10:39
Фото: 1MI
Блогер и многодетная мать Диана Сафарова погибла в ДТП, случившемся несколькими днями ранее в Чишмах

Певец из Башкирии Анвар Нургалиев рассказал на своей странице в соцсетях о состоянии детей погибшей накануне в ДТП племянницы Дианы Сафаровой.

В небольшом видеоролике музыкант выразил благодарность за поддержку. По его словам дети ещё не до конца смогли осознать все случившееся. Так, только дочь погибшей Дианы Сафаровой понимает, что произошло; двое её сыновей потерю ещё не осознали.

 

Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Узнать подробнее

— Огромное спасибо всем за поддержку. Очень много спрашивали про детишек. Ребятишки не понимают пока. Дочь в курсе, держится. С ними всё хорошо, — рассказал Нургалиев.

Напомним, ДТП в результате которой погибла молодая блогер и многодетная мама Диана Сафарова, произошло поздним вечером 8 мая в поселке Чишмы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства данного ДТП, по предварительным данным ведомства, около часа ночи на улице Революционная в поселке Чишмы Диана Сафарова допустила наезд на заборное ограждение.

«Воспитаем»: с кем останутся дети погибшей в Башкирии племянницы Анвара Нургалиева
Узнать подробнее
#Общество#Азамат Нухов
Подпишитесь
Обед с министром: поели в Доме башкирской кухни в Уфе после ремонта за 40 млн рублей
Сегодня, 10:13
Что говорят о закрытии «Вкусно — и точка» в Уфе в самой компании
Сегодня, 06:31
Как выглядит сад Аксакова в Уфе, где снесут и заново отстроят знаменитую арку
Сегодня, 06:27
Приземление самолета с якобы сломанным шасси прокомментировали в аэропорту Уфы
Сегодня, 09:07
Владимир Путин назначил нового председателя Верховного суда Башкирии
Сегодня, 05:46
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Вчера, 11:50