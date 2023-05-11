«Не понимают»:певец Нургалиев сделал заявление после гибели племянницы в ДТП под Уфой

В небольшом видеоролике музыкант выразил благодарность за поддержку. По его словам дети ещё не до конца смогли осознать все случившееся. Так, только дочь погибшей Дианы Сафаровой понимает, что произошло; двое её сыновей потерю ещё не осознали.