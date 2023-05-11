«Называли дебилом»: директор парка в Башкирии ответил на обвинения в избиении женщины

История из парка в Туймазах завирусилась в социальных сетях и обрастает все новыми подробностями. Как уже ранее сообщал Mkset, местная жительница обвинила директора парка и по совместительству депутата Горсовета Дмитрия Ващука в том, что он якобы ударил ее в парке на глазах у группы детей, когда те пришли в парк на фотосессию. Подробнее мы рассказали об этом здесь.