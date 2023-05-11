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«Называли дебилом»: директор парка в Башкирии ответил на обвинения в избиении женщины

11 мая 2023, 17:15
Фото: gorsreda-tmz.ru
Свою версию событий, произошедших в парке 5 мая, Дмитрий Ващук рассказал Mkset 11 мая.

История из парка в Туймазах завирусилась в социальных сетях и обрастает все новыми подробностями. Как уже ранее сообщал Mkset, местная жительница обвинила директора парка и по совместительству депутата Горсовета Дмитрия Ващука в том, что он якобы ударил ее в парке на глазах у группы детей, когда те пришли в парк на фотосессию. Подробнее мы рассказали об этом здесь.

Mkset удалось получить комментарий по ситуации у самого Дмитрия Ващука, который рассказал корреспонденту свою версию событий — и она радикально отличается от версии пострадавшей стороны.

Со слов Ващука, инцидент действительно произошел 5 мая, в те дни парк в Туймазах готовили к праздничным мероприятиям, а на автомобиле, который не понравился жителям, с его слов, везли рассаду. Ващук объяснил, что его супруга также является его заместителем по благоустройству, поэтому она и была с ним в машине.

— У нас было прекрасное настроение, ехали мы по дороге, потому что спешили привезти рассаду. Пешеходам я всегда уступаю, но тут прямо на дороге группа детей, я открыл окно, попросил уступить дорогу, но в ответ услышал агрессивный ответ от фотографа Сергея. Они начали меня тыкать, хотя я представился и на «ты» не переходил, меня же стали называть дебилом, началась запредельная агрессия, — рассказал Дмитрий Ващук.

По словам Дмитрия Ващука, его супруга пыталась нивелировать разгорающийся конфликт, для этого и вышла из авто. Ее, по словам директора парка, якобы именно толкнули, иначе упасть она не могла. Помогать вставать его супруге тоже, с его слов, никто не спешил. Скандал продолжился, хотя и сам Ващук и его супруга просили сдерживать свои эмоции при детях.

— Мою жену толкнули, и я рефлекторно ее устранил, поднял, извинился, а потом началась эта грязь, а супруге моей никто не стал помогать, как там рассказывают, — рассказал директор парка, — Мы тоже поехали снимать побои, все зафиксировали, у моей жены ушибы мягких тканей, она потом всю ночь плакала, сегодня травматолог дал больничный, еще пять дней она будет нетрудоспособна, — рассказал наш собеседник, однако признал, что жалеет о том, что случилось.
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Дети#Общество
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