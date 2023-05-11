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Не приснилось: налоговики заблокировали счета народной артистки Башкирии

11 мая 2023, 10:32
Фото: Алсу/vk

ФНС заблокировала счета компании народной артистки Башкирии Алсу

Операции по счетам приостановлены из-за не предоставления налоговой декларации.

Налоговая инспекция №8 Москвы заблокировала счета концертного агентства «Эксклюзив Арт», которое принадлежит популярной певице Алсу Абрамовой (ранее — Сафиной). По данным системы «СПАРК», приостановлены операции по счетам компании в Абсолют Банке. Поводом для этого стало непредставление налоговой декларации. Решения о блокировки счетов компании принимались несколько раз — в 2022 и 2023 годах.

В системе «СПАРК» размещены данные отчетности «Эксклюзив Арт» не позднее 2014 года — компания тогда показала убыток 282 тысячи рублей. Сведений о финансовых результатах за прошлый год нет. Известно, что в этом году Алсу примет участие в концерте в Кремлевском дворце к Дню защиты детей, а в октябре — в перформанс-шоу и концерте Miss Zhara в Крокус Сити Холле в Москве.

Ранее ФНС заподозрила в неуплате 10 млн рублей налогов блогера, автора марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги» Ольгу Нечаеву. Также в уклонении от налогов и отмывании денежных средств подозревают супругов Артёма и Валерии (Лерчек) Чекалиных.

Алсу Абрамова (Сафина) родилась 27 июня 1983 года в Бугульме, музыкальную карьеру начала в 15-летнем возрасте. В 2010 году Алсу присвоено звание народной артистки Татарстана, а в 2019 году Радий Хабиров сделал ее народной артисткой Башкирии.

Отец певицы — предприниматель, бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл», политик, член Совета Федерации Федерального собрания России от Республики Алтай Ралиф Сафин.

#Наталья Балыкова#Общество
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