Не приснилось: налоговики заблокировали счета народной артистки Башкирии

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Налоговая инспекция №8 Москвы заблокировала счета концертного агентства «Эксклюзив Арт», которое принадлежит популярной певице Алсу Абрамовой (ранее — Сафиной). По данным системы «СПАРК», приостановлены операции по счетам компании в Абсолют Банке. Поводом для этого стало непредставление налоговой декларации. Решения о блокировки счетов компании принимались несколько раз — в 2022 и 2023 годах.
В системе «СПАРК» размещены данные отчетности «Эксклюзив Арт» не позднее 2014 года — компания тогда показала убыток 282 тысячи рублей. Сведений о финансовых результатах за прошлый год нет. Известно, что в этом году Алсу примет участие в концерте в Кремлевском дворце к Дню защиты детей, а в октябре — в перформанс-шоу и концерте Miss Zhara в Крокус Сити Холле в Москве.
Ранее ФНС заподозрила в неуплате 10 млн рублей налогов блогера, автора марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги» Ольгу Нечаеву. Также в уклонении от налогов и отмывании денежных средств подозревают супругов Артёма и Валерии (Лерчек) Чекалиных.
Алсу Абрамова (Сафина) родилась 27 июня 1983 года в Бугульме, музыкальную карьеру начала в 15-летнем возрасте. В 2010 году Алсу присвоено звание народной артистки Татарстана, а в 2019 году Радий Хабиров сделал ее народной артисткой Башкирии.
Отец певицы — предприниматель, бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл», политик, член Совета Федерации Федерального собрания России от Республики Алтай Ралиф Сафин.