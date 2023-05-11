Не приснилось: налоговики заблокировали счета народной артистки Башкирии

В системе «СПАРК» размещены данные отчетности «Эксклюзив Арт» не позднее 2014 года — компания тогда показала убыток 282 тысячи рублей. Сведений о финансовых результатах за прошлый год нет. Известно, что в этом году Алсу примет участие в концерте в Кремлевском дворце к Дню защиты детей, а в октябре — в перформанс-шоу и концерте Miss Zhara в Крокус Сити Холле в Москве.