«Сделали цирк»: последние минуты жизни племянницы певца из Башкирии попали на видео

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Появилось видео на котором предположительно запечатлен момент аварии в которой в ночь с 8 на 9 мая погибла мама троих детей, блогер и племянница народного артиста Башкирии Анвара Нургалеева.
На видео машина очень похожая на автомобиль Дианы Сафаровой, съезжает в кювет.
Есть и еще одно видео, его снимают из машины, ехавшей позади Сафаровой. В какой-то момент после перекрестка машина резко уходит в кювет, раздается звук столкновения машин, затем на видео звучит поток мата и странная ремарка — «мы сделали цирк». Видео мы публикуем без звука ввиду изобилия там обсценной лексики. Видео в оригинале можно посмотреть в указанном источнике в соцсетях.
Напомним, 9 мая после известия о гибели многодетной 33-летней женщины в ГИБДД причастность третьих лиц изначально опровергли, но тогда же стало известно, что вероятного участника аварии, водителя Toyota Camry, доставили в отдел полиции, где продолжили разбираться в причинах страшного ДТП.