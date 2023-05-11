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«Сделали цирк»: последние минуты жизни племянницы певца из Башкирии попали на видео

11 мая 2023, 19:08
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Момент гибели племянницы певца Нургалеева в ДТП в Чишмах попал на видео

Несколько видео, одно из которых с датой аварии с Дианой Сафаровой публикует паблик Подслушано Чишмы 11 мая.

Появилось видео на котором предположительно запечатлен момент аварии в которой в ночь с 8 на 9 мая погибла мама троих детей, блогер и племянница народного артиста Башкирии Анвара Нургалеева.

На видео машина очень похожая на автомобиль Дианы Сафаровой, съезжает в кювет.

Видео: vk.com/Подслушано Чишмы

Есть и еще одно видео, его снимают из машины, ехавшей позади Сафаровой. В какой-то момент после перекрестка машина резко уходит в кювет, раздается звук столкновения машин, затем на видео звучит поток мата и странная ремарка — «мы сделали цирк». Видео мы публикуем без звука ввиду изобилия там обсценной лексики. Видео в оригинале можно посмотреть в указанном источнике в соцсетях.

Напомним, 9 мая после известия о гибели многодетной 33-летней женщины в ГИБДД причастность третьих лиц изначально опровергли, но тогда же стало известно, что вероятного участника аварии, водителя Toyota Camry, доставили в отдел полиции, где продолжили разбираться в причинах страшного ДТП.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия#Новости Башкирии#Видео
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