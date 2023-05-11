«Сделали цирк»: последние минуты жизни племянницы певца из Башкирии попали на видео

Есть и еще одно видео, его снимают из машины, ехавшей позади Сафаровой. В какой-то момент после перекрестка машина резко уходит в кювет, раздается звук столкновения машин, затем на видео звучит поток мата и странная ремарка — «мы сделали цирк». Видео мы публикуем без звука ввиду изобилия там обсценной лексики. Видео в оригинале можно посмотреть в указанном источнике в соцсетях.