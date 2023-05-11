МТС приобрела активы ГК «Зеленая точка»

— Активными темпами мы развиваем фиксированную сеть в Башкортостане. С начала года МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом абонентов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Рад сообщить, что теперь и клиентам компании «Зелёная точка» доступны экосистемные продукты МТС. Для нас эта сделка также важна тем, что мы закрепляем свои лидерские позиции на российском рынке операторских конвергентных услуг», — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.



На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу. Компания стабильно входит в тройку лидеров российского сегмента ШПД: занимает второе место по размеру абонентской базы и емкости сети, присутствуя в 60 регионах. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием — охвачено свыше 10 миллионов домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах — более 11 миллионов пользователей.