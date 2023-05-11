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МТС приобрела активы ГК «Зеленая точка»

11 мая 2023, 08:40
Фото: пресс-служба МТС
Экосистема МТС завершила сделку по приобретению активов Группы компаний «Зелёная точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет и цифрового телевидения в 12 городах России, в том числе и на территории Республики Башкортостан.

Расширенный доступ к сервисам экосистемы МТС, включающим в том числе домашний интернет и цифровое ТВ, получили жители Уфы, Белорецка и Нефтекамска.

Таким образом, 650 тысяч жителей Башкирии теперь имеют расширенный доступ к различным конвергентным сервисам экосистемы МТС — фиксированным и мобильным.

— Активными темпами мы развиваем фиксированную сеть в Башкортостане. С начала года МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом абонентов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Рад сообщить, что теперь и клиентам компании «Зелёная точка» доступны экосистемные продукты МТС. Для нас эта сделка также важна тем, что мы закрепляем свои лидерские позиции на российском рынке операторских конвергентных услуг», — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу. Компания стабильно входит в тройку лидеров российского сегмента ШПД: занимает второе место по размеру абонентской базы и емкости сети, присутствуя в 60 регионах. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием — охвачено свыше 10 миллионов домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах — более 11 миллионов пользователей.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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