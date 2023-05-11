«Могут спровоцировать»: водолазы раскрыли опасность находок на дне озер в Соль-Илецке

Ранее мы сообщали, что в ходе подобных обследований водолазы находили пластиковые и стеклянных бутылки, детали автомобилей, а также трупы животных. Как сообщили Mkset в ответе на запрос в аварийно-спасательной службе региона, в этом году обследования проводились на озерах: Малое городское, Большое городское, Дунино, Тузлучное, Голодные воронки, Развал.