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«Могут спровоцировать»: водолазы раскрыли опасность находок на дне озер в Соль-Илецке

11 мая 2023, 11:18
Фото: 1MI
Обследование дна проводится ежегодно перед купальным сезоном. Исключением не стали и популярные озера в Соль-Илецке, сообщили власти Оренбургской области.

В апреле этого года на популярных среди жителей Башкирии озерах Соль-Илецка было проведено водолазное обследование дна. Это необходимо для безопасности и комфорта отдыхающих граждан.

Ранее мы сообщали, что в ходе подобных обследований водолазы находили пластиковые и стеклянных бутылки, детали автомобилей, а также трупы животных. Как сообщили Mkset в ответе на запрос в аварийно-спасательной службе региона, в этом году обследования проводились на озерах: Малое городское, Большое городское, Дунино, Тузлучное, Голодные воронки, Развал.

— Водолазы проводят обследование пляжных зон на выявление опасных и посторонних предметов. Перед водолазами стоит задача очистить дно акватории каждого пляжа от опасных предметов, которые могут спровоцировать происшествия с участием купающихся. Такие находящиеся на дне предметы водолазы поднимают наверх, — заявили в ведомстве.

Известно, что на дне перечисленных водоемов в этом году водолазы обнаружили полиэтиленовые пакеты и прочий мусор.

#Элина Сайфранова
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