«Могут спровоцировать»: водолазы раскрыли опасность находок на дне озер в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В апреле этого года на популярных среди жителей Башкирии озерах Соль-Илецка было проведено водолазное обследование дна. Это необходимо для безопасности и комфорта отдыхающих граждан.
Ранее мы сообщали, что в ходе подобных обследований водолазы находили пластиковые и стеклянных бутылки, детали автомобилей, а также трупы животных. Как сообщили Mkset в ответе на запрос в аварийно-спасательной службе региона, в этом году обследования проводились на озерах: Малое городское, Большое городское, Дунино, Тузлучное, Голодные воронки, Развал.
— Водолазы проводят обследование пляжных зон на выявление опасных и посторонних предметов. Перед водолазами стоит задача очистить дно акватории каждого пляжа от опасных предметов, которые могут спровоцировать происшествия с участием купающихся. Такие находящиеся на дне предметы водолазы поднимают наверх, — заявили в ведомстве.
Известно, что на дне перечисленных водоемов в этом году водолазы обнаружили полиэтиленовые пакеты и прочий мусор.