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Как определить кафе, где не отравишься: Роспотребнадзор Башкирии назвал 3 признака

11 мая 2023, 08:24
Фото: 1MI
Недавние случаи массовых отравлений в Башкирии, когда в больницу обратилось 17 человек, бросают тень на все индустрию общепита в республике. Однако определить заведение, после трапезы в котором не придется обращаться к врачу, можно по нескольким признакам — их Mkset назвали в Роспотребнадзоре.

В Башкирии уже неоднократно регистрировались случаи массового отравления граждан в заведениях общепита. Так, всего несколько дней назад 17 человек в Мелеузе оказались в инфекционной больнице после съеденной шаурмы в одном из местных кафе. Как стало известно позднее, шаурму там раздавали бесплатно — в честь открытия теперь уже оскандалившегося кафе.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, эпидемиологическое расследование по факту массового отравления бесплатной шаурмой выявило источник возбудителя острой кишечной инфекции. Норовирус был выявлен у сотрудника заведения с щедрой рекламной акцией, а также в продуктах, из которых там готовили.

Mkset попросил специалистов из Роспотребнадзора Башкирии рассказать о том, по каким признакам можно понять, что обед в том или ином заведении может обернуться трагедией для желудка.

Так, специалисты ведомства в ответ на запрос Mkset сообщили, что об уровне заведения можно многое понять уже из его внешнего вида. В частности, внимание рекомендуется обратить на уборную. В кранах обязательно должны быть холодная и горячая вода, средства гигиены для посетителей; в самом помещении должна поддерживаться чистота.

Второй и не менее важный признак, на который стоит обратить внимание, — это внешний вид сотрудников. Их форменная одежда должна быть чистой, а волосы — убранными.

Помимо этого рекомендуется обратить внимание на Книгу отзывов и предложений. Как отмечают в Роспотребнадзоре, к книге довольно редко прибегают, чтобы оставить положительный отзыв, куда чаще в ней можно встретить негатив. Также посетители точек общепита могут запросить у сотрудников документы на продукцию, благодаря которым можно понять, насколько те или иные ингредиенты блюда соответствуют качеству.

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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