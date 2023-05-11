Как определить кафе, где не отравишься: Роспотребнадзор Башкирии назвал 3 признака

Помимо этого рекомендуется обратить внимание на Книгу отзывов и предложений. Как отмечают в Роспотребнадзоре, к книге довольно редко прибегают, чтобы оставить положительный отзыв, куда чаще в ней можно встретить негатив. Также посетители точек общепита могут запросить у сотрудников документы на продукцию, благодаря которым можно понять, насколько те или иные ингредиенты блюда соответствуют качеству.