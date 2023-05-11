Как определить кафе, где не отравишься: Роспотребнадзор Башкирии назвал 3 признака

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Башкирии уже неоднократно регистрировались случаи массового отравления граждан в заведениях общепита. Так, всего несколько дней назад 17 человек в Мелеузе оказались в инфекционной больнице после съеденной шаурмы в одном из местных кафе. Как стало известно позднее, шаурму там раздавали бесплатно — в честь открытия теперь уже оскандалившегося кафе.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, эпидемиологическое расследование по факту массового отравления бесплатной шаурмой выявило источник возбудителя острой кишечной инфекции. Норовирус был выявлен у сотрудника заведения с щедрой рекламной акцией, а также в продуктах, из которых там готовили.
Mkset попросил специалистов из Роспотребнадзора Башкирии рассказать о том, по каким признакам можно понять, что обед в том или ином заведении может обернуться трагедией для желудка.
Так, специалисты ведомства в ответ на запрос Mkset сообщили, что об уровне заведения можно многое понять уже из его внешнего вида. В частности, внимание рекомендуется обратить на уборную. В кранах обязательно должны быть холодная и горячая вода, средства гигиены для посетителей; в самом помещении должна поддерживаться чистота.
Второй и не менее важный признак, на который стоит обратить внимание, — это внешний вид сотрудников. Их форменная одежда должна быть чистой, а волосы — убранными.
Помимо этого рекомендуется обратить внимание на Книгу отзывов и предложений. Как отмечают в Роспотребнадзоре, к книге довольно редко прибегают, чтобы оставить положительный отзыв, куда чаще в ней можно встретить негатив. Также посетители точек общепита могут запросить у сотрудников документы на продукцию, благодаря которым можно понять, насколько те или иные ингредиенты блюда соответствуют качеству.