Глава «Уральской Стали» Сафин рассказал о вложениях компании в города в Оренбуржье

В рамках своей кадровой политики комбинат реализует ряд совместных программ с высшими и средними специальными учебными заведениями. Так, студентам Новотроицкого филиала МИСИС компания выплачивает именные стипендии, приглашает в производственно-образовательные группы и гарантирует занятость вплоть до 2030 года. В рамках федерального проекта “Профессионалитет” в 2022 году было подготовлено 100 специалистов для комбината, а в текущем году планируется подготовить еще 150 человек.