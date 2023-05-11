Глава «Уральской Стали» Сафин рассказал о вложениях компании в города в Оренбуржье

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин на круглом столе «Социальные инвестиции российского бизнеса: фокус на территории присутствия» сообщил, что процесс формирования агентства уже начался.
По его словам, градообразующим предприятиям сегодня особенно важно создавать благоприятные условия для привлечения сотрудников. Для этого комбинат планирует вложить большие деньги не только в обновление производства и улучшение условий труда, но и в развитие городской среды, передает expert.ru.
Сафин рассказал, что в 2021 - 2023 гг. инвестировано и планируется инвестировать более 970 миллионов рублей в проекты по развитию города, в том числе на поддержку социально важных инициатив, благоустройство общественных пространств, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, в том числе бассейна, нескольких спортивных и общеобразовательных школ, городской бани
«Более 1 миллиарда рублей за этот же срок составят инвестиции в оздоровление работников предприятия и членов их семей, ветеранов комбината – санаторно-курортное лечение, путевки в детские летние оздоровительные лагеря, профилактические осмотры на предприятии. В будущем финансовое благополучие металлургов не останется без внимания – зарплаты будут индексироваться в размере 10% каждый год», – сообщил Денис Сафин.
В рамках своей кадровой политики комбинат реализует ряд совместных программ с высшими и средними специальными учебными заведениями. Так, студентам Новотроицкого филиала МИСИС компания выплачивает именные стипендии, приглашает в производственно-образовательные группы и гарантирует занятость вплоть до 2030 года. В рамках федерального проекта “Профессионалитет” в 2022 году было подготовлено 100 специалистов для комбината, а в текущем году планируется подготовить еще 150 человек.
Профориентационные мероприятия в Новотроицке проводятся начиная со средних классов в школах. На эту работу «Уральская Сталь» ежегодно тратит более 80 миллионов рублей.
«Среда формирует отношение к тому месту, где мы живем и работаем», – рассказал руководитель отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов. – «Мы гуляли по Новотроицку, и нам понравилось, что в городе есть пространства, где можно реализовывать самые смелые идеи».
Так, по словам Смирнова, отделка фасадов зданий в различных цветах позволяет сильно изменить облик предприятия и города. Он также подчеркнул, что архитектурное бюро готово помогать комбинату в развитии Новотроицка.