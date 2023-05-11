Директора парка в Башкирии обвинили в избиении женщины во время фотосессии с детьми

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В Башкирии в местных группах социальных сетях, включая страницу главы Башкирии, разлетелось видео, на котором мужчина, который якобы является директором парка в городе Туймазы и, к тому же, якобы депутатом горсовета, предположительно, избил женщину.
По словам пострадавшей стороны, инцидент произошел в парке, где якобы группа детей делала фото на выпускной альбом среди цветущих деревьев. Однако фотосессия превратилась в сущий кошмар после того, как фотограф якобы сделал замечание автомобилю, который якобы ехал по парку.
— Водитель, проехав нас, остановился и вышел из машины. Он представился директором парка. Из машины так же вышла сотрудница парка, держа в руках телефон и снимая нас на камеру со словами, что мы не имеем проводить видео и фотосъемку в парке! Что мы находимся без разрешения в парке! Снимая все на телефон, она оступилась и упала на бордюры. Наша родительница, стоявшая рядом, предложила ей помощь, подав руку. Директор парка увидев эту ситуацию, подошёл к родительнице сзади и со всей силой кулаком ударил её в голову! — пишет пользователь Рамазан Ф.
Далее, со слов автора, мужчина якобы подошёл, потряс женщину, а потом, предположительно, просто хотел уехать, якобы ссылаясь на то, что у него нет времени. Шокированные дети громко плакали, а сам мужчина якобы сказал, что это еще не удар и, со слов Рамазана Ф., якобы пытался ретироваться.
— Сейчас ещё приехали в приёмный покой, даже не извиняться перед потерпевшей, а снимать побои у сотрудницы, придумав, что это мы толкнули его сотрудницу! Родительница лежит в больнице с сотрясением! — рассказывает о произошедшем Рамазан Ф.
К слову, на сайте onlinepetition появилась петиция с требованием снять с должности директора туймазинского городского парка. На момент написания материала ее подписали 295 человек.
Администрация Туймазинского района Башкирии ответила автору поста, что в ситуации, которая произошла в Центральном парке культуры и отдыха города Туймазы, разбирается полиция.
— По факту нанесения телесных повреждений женщине проводится проверка. Пострадавшей выдано направление для прохождения судебной медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в МВД коллегам из издания UFA1.
Однако Mkset также обратился в пресс-службу МВД и оказалось, что на данный момент информация уточняется. Комментарий коллег в ведомстве не прокомментировали. Mkset также попытался связаться с директором парка, дозвонившись до Центрального парка Туймазов, однако там не взяли трубку.
Mkset следит за развитием ситуации.