Директора парка в Башкирии обвинили в избиении женщины во время фотосессии с детьми

Далее, со слов автора, мужчина якобы подошёл, потряс женщину, а потом, предположительно, просто хотел уехать, якобы ссылаясь на то, что у него нет времени. Шокированные дети громко плакали, а сам мужчина якобы сказал, что это еще не удар и, со слов Рамазана Ф., якобы пытался ретироваться.