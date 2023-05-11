Что говорят в аэропорту Ханты-Мансийска о вылетевшем в Уфу якобы неисправном самолете

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В приемной АО Юграавиа журналисту Mkset не стали комментировать инцидент с самолетом, якобы вылетевшим в Уфу с неисправностью.
— Информацию мы никакую не даем, — сообщили по телефону приемной.
Ранее в пресс-службе аэропорта Уфы сообщили, что по состоянию на 11.05 13:08 в адрес аэропорта «Уфа» не поступало информации о технической неисправности воздушного судна от авиакомпании и аэропорта г. Ханты-Мансийск.