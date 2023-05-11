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Что говорят в аэропорту Ханты-Мансийска о вылетевшем в Уфу якобы неисправном самолете

11 мая 2023, 08:54
Фото: 1MI
Днем 11 мая телеграм-канал Mash Batash сообщил, что самолет Ханты-Мансийск-Уфа якобы вылетел со сломанным шасси и подал сигнал бедствия. Mkset дозвонился до аэропорта Ханты-Мансийска, чтобы разобраться в ситуации.

В приемной АО Юграавиа журналисту Mkset не стали комментировать инцидент с самолетом, якобы вылетевшим в Уфу с неисправностью.

— Информацию мы никакую не даем, — сообщили по телефону приемной.

Ранее в пресс-службе аэропорта Уфы сообщили, что по состоянию на 11.05 13:08 в адрес аэропорта «Уфа» не поступало информации о технической неисправности воздушного судна от авиакомпании и аэропорта г. Ханты-Мансийск.

#Валерия Панаева
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