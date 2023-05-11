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Что говорят о закрытии «Вкусно — и точка» в Уфе в самой компании

11 мая 2023, 06:31
Фото: 1MI
Mkset стали известны подробности ситуации. Ранее источник издания, знакомый с обстоятельствами, сообщил о закрытии ресторана в ТРК «Семья»

Информации о закрытии ресторана «Вкусно — и точка» в уфимском ТРК «Семья» не поступало, сообщили журналисту Mkset в контактном центре предприятия. Там посоветовали обратиться непосредственно в данный ресторан.

В самом ресторане в Уфе нам сообщили, что информация о закрытии относится к конфиденциальной, однако добавили, что «Вкусно — и точка» в «Семье» продолжает работать.


Ранее появилась информация, что в Уфе может закрыться ресторан «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка».

Напомним, рестораны «Вкусно — и точка» массово открылись после ребрендинга в Уфе в августе 2022 года. Ранее стало известно, что компания «McDonald’s» продаёт свой бизнес в России. Новым владельцам сети фастфуда стал бизнесмен Александр Говор.

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#Валерия Панаева
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