Что говорят о закрытии «Вкусно — и точка» в Уфе в самой компании

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Информации о закрытии ресторана «Вкусно — и точка» в уфимском ТРК «Семья» не поступало, сообщили журналисту Mkset в контактном центре предприятия. Там посоветовали обратиться непосредственно в данный ресторан.
В самом ресторане в Уфе нам сообщили, что информация о закрытии относится к конфиденциальной, однако добавили, что «Вкусно — и точка» в «Семье» продолжает работать.
Ранее появилась информация, что в Уфе может закрыться ресторан «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка».
Напомним, рестораны «Вкусно — и точка» массово открылись после ребрендинга в Уфе в августе 2022 года. Ранее стало известно, что компания «McDonald’s» продаёт свой бизнес в России. Новым владельцам сети фастфуда стал бизнесмен Александр Говор.