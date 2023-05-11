ЧП в небе, удар депутата, министерский обед и всплеск детской беременности в Башкирии

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
11 мая было весьма богато на события. Так сегодня за приземлением самолета в Уфе следили три тысячи человек, у него якобы были неполадки с выпуском шасси и вся республика в напряжении следила за исходом ситуации. Однако тут, что называется «ошибочка вышла». В это же время в Красноярске садился самолет из Уфы, который летел в Норильск, но пришлось приземляться в Красноярске.
Уфимцев обеспокоили строительные работы на перекрестке улиц Заки Валиди и Воровского, где располагается археологический памятник «Городище Уфа-II». Что же на самом деле происходит на территории исторического места нам рассказали в Башкультнаследии.
В Башкирии в 2022 году произошел колоссальный рост числа беременностей у девочек не достигших 15-летнего возраста. С 2 случае в 2021 году до 90 в 2022. И четверть случаев беременностей девочек в возрасте до 15 лет в России приходится на Башкирию.
Директора парка в Башкирии обвинили в избиении женщины во время фотосессии с детьми в парке. Не просто директора, а депутата Горсовета города Туймазы Дмитрия Ващука. Опубликовали версию женщины, которую якобы ударил Ващук и версию самого директора парка, где все случилось.
Завершим вкусной новостью и пригласим к столу. Сходили отобедать в бывшую столовую министерства сельского хозяйства Башкирии и подробно поделились впечатлениями.