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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

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ЧП в небе, удар депутата, министерский обед и всплеск детской беременности в Башкирии

11 мая 2023, 18:28
Фото: 1MI
Собрали в одном материале все самые интересные новости Уфы и Башкирии от Mkset за 11 мая.

11 мая было весьма богато на события. Так сегодня за приземлением самолета в Уфе следили три тысячи человек, у него якобы были неполадки с выпуском шасси и вся республика в напряжении следила за исходом ситуации. Однако тут, что называется «ошибочка вышла». В это же время в Красноярске садился самолет из Уфы, который летел в Норильск, но пришлось приземляться в Красноярске.

Уфимцев обеспокоили строительные работы на перекрестке улиц Заки Валиди и Воровского, где располагается археологический памятник «Городище Уфа-II». Что же на самом деле происходит на территории исторического места нам рассказали в Башкультнаследии.

В Башкирии в 2022 году произошел колоссальный рост числа беременностей у девочек не достигших 15-летнего возраста. С 2 случае в 2021 году до 90 в 2022. И четверть случаев беременностей девочек в возрасте до 15 лет в России приходится на Башкирию.

Директора парка в Башкирии обвинили в избиении женщины во время фотосессии с детьми в парке. Не просто директора, а депутата Горсовета города Туймазы Дмитрия Ващука. Опубликовали версию женщины, которую якобы ударил Ващук и версию самого директора парка, где все случилось.

Завершим вкусной новостью и пригласим к столу. Сходили отобедать в бывшую столовую министерства сельского хозяйства Башкирии и подробно поделились впечатлениями.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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