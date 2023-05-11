ЧП в небе, удар депутата, министерский обед и всплеск детской беременности в Башкирии

11 мая было весьма богато на события. Так сегодня за приземлением самолета в Уфе следили три тысячи человек, у него якобы были неполадки с выпуском шасси и вся республика в напряжении следила за исходом ситуации. Однако тут, что называется «ошибочка вышла». В это же время в Красноярске садился самолет из Уфы, который летел в Норильск, но пришлось приземляться в Красноярске.