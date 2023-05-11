У летевшего из Уфы самолета обнаружили серьезное повреждение

11 мая днем стали поступать сообщения о том, что воздушное судно авиакомпании Utair, выполнявшее рейс из Ханты-Мансийска в Уфу, имеет некие неполадки и должно приземлится в Уфе. За приземлением судна наблюдали более трех тысяч человек, однако как Mkset пояснили в пресс-службе аэропорта, риска разрушения шасси у данного судна не было, а информация об этом не подтвердилась.