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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

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У летевшего из Уфы самолета обнаружили серьезное повреждение

11 мая 2023, 14:11
Фото: 1MI

Летевший из Уфы самолет приземлился в Норильске с разрушенным шасси

Рейс из Ханты-Мансийска в Уфу благополучно приземлился в аэропорту «Уфа», а ЧП было с другим воздушным судном, сообщил телеграм-канал Авиаинцидент 11 мая.

11 мая днем стали поступать сообщения о том, что воздушное судно авиакомпании Utair, выполнявшее рейс из Ханты-Мансийска в Уфу, имеет некие неполадки и должно приземлится в Уфе. За приземлением судна наблюдали более трех тысяч человек, однако как Mkset пояснили в пресс-службе аэропорта, риска разрушения шасси у данного судна не было, а информация об этом не подтвердилась.

Приземление самолета с якобы сломанным шасси прокомментировали в аэропорту Уфы
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Однако оказалось, что нештатный случай с самолетом сегодня действительно был, но не с самолетом в Уфе, а в самолете, летевшем из Уфы. Так, произошла ситуация с Боингом-737-800, следовавшим по маршруту Уфа-Норильск. Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту в 16:15 из-за разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси.

Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России выясняет обстоятельства аварийной посадки самолета в аэропорту Норильска. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На борту воздушного судна в это время находились 73 пассажира, один из которых ребенок, и 6 членов экипажа.

Красноярские СМИ информируют о том, что на место происшествия выехали следователи, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

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#Происшествия#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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