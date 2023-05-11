У летевшего из Уфы самолета обнаружили серьезное повреждение

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
11 мая днем стали поступать сообщения о том, что воздушное судно авиакомпании Utair, выполнявшее рейс из Ханты-Мансийска в Уфу, имеет некие неполадки и должно приземлится в Уфе. За приземлением судна наблюдали более трех тысяч человек, однако как Mkset пояснили в пресс-службе аэропорта, риска разрушения шасси у данного судна не было, а информация об этом не подтвердилась.
Однако оказалось, что нештатный случай с самолетом сегодня действительно был, но не с самолетом в Уфе, а в самолете, летевшем из Уфы. Так, произошла ситуация с Боингом-737-800, следовавшим по маршруту Уфа-Норильск. Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту в 16:15 из-за разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси.
Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России выясняет обстоятельства аварийной посадки самолета в аэропорту Норильска. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На борту воздушного судна в это время находились 73 пассажира, один из которых ребенок, и 6 членов экипажа.
Красноярские СМИ информируют о том, что на место происшествия выехали следователи, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.